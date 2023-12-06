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Кубок мира

Сегодня, 19:18

Комиссар НХЛ рассчитывает проводить Кубок мира раз в четыре года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн хочет, чтобы Кубок мира проводился раз в четыре года.

Ранее стало известно, что лига в 2025 году планирует провести турнир с участием сборных Канады, Швеции, Финляндии и США.

«У нас есть твердые планы, чтобы рассказать вам о том, каким будет Кубок мира, потому что конечная цель — это Олимпиада, через два года Кубок мира, через два года Олимпиада, через два года Кубок мира. Это тот цикл, в который мы пытаемся попасть, но мы решили, что для начала попробуем сделать небольшой турнир», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.

В ноябре 2022 года НХЛ объявила о переносе Кубка мира. Турнир планировалось провести в феврале 2024 года, а теперь в лиге рассчитывают организовать его в феврале 2025-го.

Последний Кубок мира проходил в 2016 году в канадском Торонто.

Кубок мира
НХЛ
Гэри Беттмэн
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