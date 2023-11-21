Плющев уверен, что Россию попросят вернуться на международные турниры

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о запрете России принять участие в Кубке мира по хоккею-2025.

«Не думаю, что здесь стоит чему-то удивляться. Это коалиция, которая предъявляет нам претензии, кто-то и вовсе открыто поддерживает ведение боевых действий на Украине против России. Там решают не спортивные функционеры, а немного другие люди. Вообще, не надо ничего ни у кого просить. Мы самодостаточная страна, у нас самодостаточный хоккей. Надо просто заниматься своими делами. Придет время, думаю, достаточно скоро, когда все вернется на круги своя. И мы будем по-другому держать голову. Все будет хорошо. Не надо думать о том, что они скажут, да по барабану. Мы одна шестая часть земного шара, хоккейная держава. И они еще попросят нас вернуться», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Ранее журналист Эллиотт Фридман сообщил, что сборная России не будет допущена к участию в Кубке мира. По его словам, турнир продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке. Последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады.

Международная федерация хоккея отстранила сборную России от участия в турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. В марте 2023-го организация продлила отстранение россиян.