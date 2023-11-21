Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок мира

Сегодня, 11:39

Глава NHLPA Уолш заявил, что Россию могут не допустить до участия в Кубке мира-2025

Алина Савинова
Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш сообщил, что россияне, вероятнее всего, попустят Кубок мира в 2025 году.

«Скорее всего, нет. В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире (с россиянами). Вы должны принимать во внимание все это», — цитирует Уолша Daily Faceoff.

Ранее журналист Эллиотт Фридман сообщил, что сборная России не будет допущена до участия в Кубке мира. По его словам, турнир продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке. Последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады.

Международная федерация хоккея отстранила сборную России от участия в турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. В марте 2023-го организация продлила отстранение россиян.

Кубок мира
Сборная России по хоккею
17
Обсудить
Читайте также
«Барселона» подтвердила, что Гави диагностирован разрыв крестообразной связки
Сборная России не выступит на Кубке мира по хоккею в 2025 году
Антонов назвал новый пакет помощи США для Украины успокоительной пилюлей
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Премьер-министр Японии выразил готовность к запуску спутника КНДР
На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока
Популярное видео
Сборная России перед Кубком мира: начало
Третьяк: "Знарок заслужил пост главного тренера сборной России"
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Россия — без Кубка мира-2025. НХЛ испугалась скандала
Быков считает, что Кубок мира-2025 без участия России будет неполноценным
Агапитов считает политически ангажированной позицию ВАДА в отношении Игр дружбы
Дюков о возвращении сборной к официальным матчам: «Обсудим в первой половине декабря»
Поздняков: «Игры дружбы должны быть организованы на уровне Олимпиады»
Поздняков: «МОК и ВАДА не имеют права запрещать проводить нам Игры дружбы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Быков считает, что Кубок мира-2025 без участия России будет неполноценным