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Кубок мира

Сегодня, 18:17

Сборная Финляндии откажется от участия в Кубке мира, если будет допущена Россия

Сергей Разин
корреспондент
Сборная Финляндии по хоккею.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная Финляндии откажется от участия в Кубке мира в том случае, если на турнир допустят российскую команду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Iltalehti.

Как отмечается в статье, «сейчас неподходящее время посылать России сигнал о том, что в спорте тоже могут быть друзья». Такой же позции придерживается сборная Швеции.

В ноябре 2022 года НХЛ объявила о переносе турнира. Кубок мира планировалось провести в феврале 2024 года как в Северной Америке, так и в Европе. Теперь в НХЛ рассчитывают организовать его в феврале 2025-го.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году в канадском Торонто, где сборная России дошла до полуфинала. Победу одержала Канада.

Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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