Фетисов — о Кубке мира: «Последняя надежда была на НХЛ. Похоже, хороших новостей можно не ждать»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что Кубок мира с высокой долей вероятности пройдет без участия сборной России.

«Печально все это. НХЛ имеет свою позицию по отношению к спортивным, так скажем, принципам. Ну, не играла бы Швеция и Финляндия, ну, ничего страшного! А теперь будет без России. Не совсем ожидаемая реакция. Если бы они хотели сделать чисто турнир энхаеловцев без федераций, то надо было делать такой же по аналогии с теми турнирами, которые уже были. Отстранение продлевается? Не знаю. Хороших новостей теперь можно не ждать? Похоже, нет, последняя надежда была на НХЛ», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

В Кубке мира, который организует НХЛ в 2025 году, должны принять участие сборные Канады, Финляндии, Швеции и США.

Журналист Эллиотт Фридман сообщил, что сборная России не будет допущена к участию в турнире. По его словам, соревнование продлится неделю и может пройти в Европе и Северной Америке.