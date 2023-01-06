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Молодежный ЧМ

Сегодня, 10:40

Терещенко — об МЧМ: «С отсутствием России молодежный хоккей теряет в зрелищности»

Экс-игрок «Ак Барса» Терещенко подвел итог МЧМ-2023
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-игрок «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» подвел итоги МЧМ-2023.

«Следил за молодежным чемпионатом мира, который прошел на очень приличном уровне. Понравился чемпионат мира. Очень зрелищный хоккей. Молодежный хоккей и должен таким быть. С отсутствием России молодежный хоккей теряет в зрелищности. Россия была и есть одна из лучших стран мирового хоккея. Было бы интересно посмотреть, на каком уровне сейчас мы находимся. Это важно. Знать, правильно ли мы двигаемся. Молодежный чемпионат мира это показывает. К сожалению, в последнее время мы не были на ведущих ролях. Жаль, что нас нет. Мировому хоккею тоже нас не хватает. Это видно. Об этом не говорят официально, но кулуарно это признают. Даже Кубок мира не стали проводить, потому что нет России или кто-то не хочет, чтобы Россия была», — сказал Терещенко «СЭ».

Победителем турнира стала сборная Канады, которая обыграла команду Чехии в финале молодежного чемпионата мира — 3:2 ОТ.

Алексей Терещенко
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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