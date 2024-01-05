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Молодежный ЧМ

Сегодня, 10:12

Афиногенов: «Победа на МЧМ-1999 дала многим ребятам путевки в большой хоккей»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Экс-игрок московского «Динамо» Максим Афиногенов вспомнил о первой победе сборной России на молодежном чемпионате мира.

«Тот успех по сей день стоит перед глазами. Тем более подобные юношеские триумфы запоминаются на всю жизнь. Очень приятно было завоевать этот трофей, ведь до нас у национальной команды долго ничего не получалось. Это по-настоящему знаковая победа, которая дала многим ребятам путевки в большой хоккей. Кто-то потом попробовал свои силы в НХЛ, некоторые выступали за взрослую сборную», — приводит слова Афиногенова RT.

В ночь с 4 на 5 января 1999 года в Виннипеге молодежная сборная России обыграла Канаду в овертайме финала МЧМ со счетом 3:2.

Источник: RT
Максим Афиногенов
Сборная России по хоккею
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