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Молодежный ЧМ

Сегодня, 19:16

Сборная Финляндии проиграла второй матч подряд на МЧМ-2024, уступив Германии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Финляндии проиграла Германии в матче молодежного чемпионата мира-2024 — 3:4.

У финнов забили Томми Мяннисто, Каспер Халттунен и Саму Бау. За немцев отличились Файт Освальд, оформивший дубль, Никлас Хюбнер и Роман Кехтер.

Финляндия проиграла два стартовых матча турнира и занимает четвертое место в группе А, Германия — третья (3 очка).

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Финляндия U20 — Германия U20 — 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Голы: Освальд — 1 (Хердлер), 5:58 — 0:1. Маннисто — 1 (Бау), 8:11 — 1:1. Халттунен — 1, 21:27 — 2:1. Хюбнер — 1 (Бикер), 22:12 — 2:2. Бау — 1 (Хемминг), 23:05 — 3:2. Кехтер — 1 (Элиас), 33:07 — 3:3. Освальд — 2 (Хауф, Хердлер), 34:38 — 3:4.

Вратари: Кокко (58:02) — Дитль.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 43 (6+20+17) — 28 (13+15+0).

Судьи: Хебайзен, Янг.

27 декабря. Гетеборг. Scandinavium.

Источник: Таблица МЧМ-2024
Сборная Германии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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