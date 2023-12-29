Швеция разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная Швеции обыграла команду Германии на групповом турнире молодежного чемпионата мира — 5:0.

18-летний нападающий Отто Стенберг, выбранный под общим 25-м номером «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2023 года, оформил хет-трик.

Шведы одержали вторую победу в двух матчах и занимают 2-е место в группе А. Немецкая команда с 3 очками идет на третьей строчке.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Германия U20 — Швеция U20 — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Голы: Штенберг — 1 (Эдстрем), 15:48 — 0:1. М. Хевелид — 1 (Бюстедт, Линдстейн), 38:36 — 0:2. Штенберг — 2 (бол., М. Хевелид, Унгер Серум), 46:06 — 0:3. Штенберг — 3 (Эдстрем, Унгер Серум), 49:02 — 0:4. Эстлунд — 1 (Леккеримяки), 54:33 — 0:5.

Вратари: Биттнер — Телин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 15 (6+6+3) — 41 (18+8+15).

Судьи: Брандер, Жак.

28 декабря. Гетеборг. Scandinavium.