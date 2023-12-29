Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 00:04

Швеция разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Евгений Козинов
Корреспондент
28 декабря. Германия U20 — Швеция U20 — 0:5.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сборная Швеции обыграла команду Германии на групповом турнире молодежного чемпионата мира — 5:0.

18-летний нападающий Отто Стенберг, выбранный под общим 25-м номером «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2023 года, оформил хет-трик.

Шведы одержали вторую победу в двух матчах и занимают 2-е место в группе А. Немецкая команда с 3 очками идет на третьей строчке.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Германия U20 — Швеция U20 — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Голы: Штенберг — 1 (Эдстрем), 15:48 — 0:1. М. Хевелид — 1 (Бюстедт, Линдстейн), 38:36 — 0:2. Штенберг — 2 (бол., М. Хевелид, Унгер Серум), 46:06 — 0:3. Штенберг — 3 (Эдстрем, Унгер Серум), 49:02 — 0:4. Эстлунд — 1 (Леккеримяки), 54:33 — 0:5.

Вратари: Биттнер — Телин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 15 (6+6+3) — 41 (18+8+15).

Судьи: Брандер, Жак.

28 декабря. Гетеборг. Scandinavium.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world-u20/2023-2024/
Хоккей
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
Читайте также
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
МЧМ: матч с Германией будет решающим
"После поражения от США у многих были слезы"
Брагин: "Никаких ошибок в составе не было"
Брагин: "Судейство с США я не комментирую"
Брагин и хоккеисты - о провокациях канадцев
"Судья был на стороне Дании"
"Мы - красотки!" Как впервые обыграть Канаду
Что было до и после матча США - Россия?
Почему Россия проиграла США
Как наша молодежка готовится к США
Победить США по силам. Сборники - о сопернике
Брагин собирается разбирать шведов
"Все непросто". Брагин - о втором матче на МЧМ
Шевченко – Браташу: "Это были официальные вопросы, а сейчас будет жесткач"
Брагин ждет большего от легионеров
"Тяжело говорить хоккеисту, что он не едет на ЧМ"
Брагин: возвращение в золотой Баффало
Молодежка - о бронзе МЧМ-2017
"Мы отдали все. Просто не повезло"
В Швецию без Ничушкина
Тяжелый старт молодежки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Сборная США разгромила Швейцарию на МЧМ со счетом 11:3