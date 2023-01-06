Сборная США обыграла Швецию в матче за 3-е место МЧМ-2023

Сборная США в овертайме выиграла у Швеции в матче молодежного чемпионата мира — 8:7 ОТ.

В основное время команды забросили по 7 шайбй. Победный гол в овертайме на свой счет записал 19-летний форвард «Виннипега» Чез Лусиус, который в этой встрече оформил хет-трик.

В финале турнира сыграют сборные Чехии и Канады. Встреча начнется в 2.30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира

Матч за 3-е место

США U20 — Швеция U20 — 8:7 ОТ (1:0, 4:5, 2:2, 1:0)

Голы: Кули — 7 (Знуггеруд), 2:51 — 1:0. Афко — 1 (бол., Знуггеруд, Блэйк), 21:51 — 2:0. Бюстедт — 3 (Леккеримяки, Росен), 23:33 — 2:1. Люциус — 3 (Блэйк), 25:04 — 3:1. О. Петтерссон — 2 (Сандин Пелликка), 26:35 — 3:2. Карлссон — 3 (Вагнер, Бюстедт), 28:52 — 3:3. Готье — 3 (бол., Кули, Макгроэрти), 30:42 — 4:3. Люциус — 4 (Афко), 33:37 — 5:3. Оскарсон — 2 (бол., Карлссон, Янссон), 38:52 — 5:4. Эхгрен — 2, 39:18 — 5:5. Эстлунд — 1 (О. Петтерссон, Стремгрен), 44:00 — 5:6. Хьюз — 4 (Макгроэрти), 48:17 — 6:6. Готье — 4 (бол., Макгроэрти, Бриндли), 58:23 — 7:6. Бюстедт — 4 (Росен, Янссон), 59:38 — 7:7. Люциус — 5 (Хатсон, Сэведж), 62:06 — 8:7.

Вратари: Огастин — Линдбом (58:35 — 59:38).

Штраф: 6 — 33.

Броски: 38 (14+11+10+3) — 36 (8+12+15+1).

Судьи: Кэмпбелл, Хэмилтон.

5 января. Галифакс. «Скоушабэнк-центр»