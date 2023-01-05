Такого не случалось 22 года. Чехия спаслась за 39 секунд до сирены и сенсационно вышла в финал МЧМ

Первый полуфинал молодежного чемпионата мира не обошелся без драмы и завершился победой сборной Чехии над Швецией в овертайме.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

Чехия U20 — Швеция U20 — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Янссон — 4 (Э. Петтерссон, Эстлунд), 21:39 — 0:1. Иржичек — 3 (Шпачек, Штурц), 59:21 — 1:1. Кулих — 6 (Саповалив, Шпачек), 69:10 — 2:1.

Вратари: Суханек (57:20 — 58:59, 59:06 — 59:21) — Линдбом.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (9+6+14+2) — 22 (6+8+3+5).

Судьи: Кэмпбелл, Хэмилтон.

4 января. Галифакс. «Скоушабэнк-центр».

Полуфиналы МЧМ разделились на два дерби. Североамериканское — между США и Канадой и европейское — между Чехией и Швецией. Можно разглядеть символизм в том, что за золото сыграют лучшие юниоры двух континентов. «Тре Крунур» сообразили маленькое чудо в четвертьфинале, не пустив в четверку сильнейших Финляндию. Сборная Суоми, которую тренирует знакомый уфимским болельщикам Томи Лямся, вела в счете до 57-й минуты, пока шведы не включили турбо-режим и не забили два гола до сирены. Чехи вышли в полуфинал без подвигов. Швейцарцев они прошли на классе, отгрузив девять шайб.

Команды начали матч осторожно. Лететь вперед, размахивая шашкой, не входило в планы главных тренеров. Позиционные провалы на молодежном уровне наказываются беспощадно. Чехи смотрелись интереснее и создавали больше моментов за счет превосходства в скорости. Опасно вылезал на ворота Мартин Рышавы, но голкипер «Тре Крунур» Карл Линдбом зацепил шайбу щитками и не пустил ее за ленточку. Чехи незначительно перебросали соперника, однако 0:0 — справедливый результат первых 20 минут.

Чешская сборная была ближе к голу в стартовом отрезке, но во втором счет открыли шведы. Томаш Суханек не выручил после дальнего броска Людвига Янссона. Вместо того, чтобы отыгрываться, чехи устроили себе испытание двойным меньшинством. Сдали нервы у проспекта «Вегаса» Матьяша Шаповалива. Он умудрился отправить шайбу на трибуны, когда в безобидной ситуации выводил ее из зоны, за что получил справедливые две минуты. Шведы агрессивно разыгрывали большинство. Использовали классический конверт с подключением двух игроков на синей линии. Неудивительно было видеть в спецбригаде праворукого Янссона. Людвиг разошелся на МЧМ, забросил четвертую шайбу в шестом матче, три из которых — в ворота Суханека.

Второй период дробился на отрезки из-за удалений. Шведы не использовали шанс в формате «5 на 3». Две минуты команды поиграли «четыре на четыре». Пропущенный гол не сильно раззадорил чехов. Команды уже встречались в группе, и тогда матч получился не самым результативным. В полуфинале ставки выросли. Авантюризм почти сошел на нет. Все искали более надежные варианты и не пытались серьезно рисковать. Правда, не обошлось без нелепых ситуаций. Голкипер Суханек чуть было не привез гол в начале третьего периода. Томаш ошибся за воротами, но шведский форвард не попал по шайбе из убойной позиции. «Тре Крунур», напротив, выручил каркас ворот, когда Эдуард Шале с близкой дистанции запустил шайбу в перекладину.

Время работало на шведов, которые перешли на удержание и не позволяли чехам разгуляться. Минимум потерь и позиционных провалов. Лучше спокойно вывести шайбу из зоны, лишившись владения. Прагматичный, но действенный план. Защитники буквально магнитили броски, а Линдбом до последней минуты действовал безупречно. Эффектным получился сейв после кистевого Давида Иржичека. Голкипер выловил шайбу ловушкой и сорвал порцию аплодисментов.

Концовка матча не обошлась без драмы. Чехи отчаянно пытались отыграться. Заменили голкипера на шестого полевого, закрепились в зоне. Оборона шведов самоотверженно держалась до отметки 59:21, пока неугомонный Иржичек не пробил-таки Линдбома. Напор чехов принес результат и помог перевести матч в овертайм. Шведы не дотерпели каких-то 39 секунд. Радости чехов не было предела. Казалось, что спасительный гол Иржичека для них сопоставим с победой на МЧМ.

Овертайм «3х3» компенсировал недостаток драйва в основное время. Команды отвечали атакой на атаку, и на первый план вышла игра вратарей. Суханек и Линдбом отметились парой ярких спасений. Томаш вышел победителем из дуэли голкиперов. Карл не справился с сольным проходом Иржи Кулиха, который запустил шайбу вратарю под мышкой. Шведы в очередной раз подтвердили свою мягкотелость, провалив концовку матча. Видимо, всю злость оставили в четвертьфинале с финнами. Чехия справедливо будет играть в золотои матче и теперь дожидается, чем закончится североамериканская разборка. Не берусь предсказывать ход финала, но уверен точно, что одной шайбы в основное время не хватит для победы над Канадой или США. Чехия ждала финал МЧМ с 2001 года.