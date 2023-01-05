Натуральное позорище. Судьи опять прибили соперника Канады на МЧМ — в этот раз Америку

«Кленовые» идут в финал.

Итоговый счет 6:2 вроде бы не оставляет сомнений в том, что выход сборной Канады в финал чемпионата мира следует считать закономерным настолько, как выпадение снега в январскую погоду. Американцы, забросив две шайбы к середине первого периода и владея игровым преимуществом на протяжении большей части матча, во многом сами виноваты в произошедшей драме. При всем уважении к блестяще проведшему встречу вратарю хозяев Миличу, «звездно-полосатые» должны были забивать больше с учетом количества созданных ими. Однако детали указывают на то, что все было не так однозначно. Причина — два отмененных гола сборной США.

По второму из этих моментов вопросов быть не может. При счете 2:4 в начале третьего периода Милич прижал шайбу правым щитком и нападающий Макгроарти протолкнул ее клюшкой вместе с вратарем. Но первый эпизод можно оценить, как натуральное позорище. Сборную США и автора гола Блейка арбитры — финн Ансси Салонен и швейцарец Михаэль Черрриг — обокрали самым наглым образом, узрев мифическую атаку на вратаря. Известный в прошлом американский защитник Райан Уитни, один из ведущих популярного подкаста Spittin' Chiclets, в социальных сетях не скрывал своего возмущения вопиющим судейским решением, которое предопределило исход матча. Если бы гол был засчитан, то счет стал 3:3 и сборная США получила правильный импульс.

Можно смеяться над теорией заговора, но глазам своим верить надо, поэтому с Уитни согласен полностью. Когда-то я работал в молодёжной сборной России. Съездил с ней на четыре чемпионата мира и каждый раз не переставал удивляться тому, как судьи подтаскивали канадцев в самые нужные моменты. Более того, потенциально опасных соперников по плей-офф тоже периодически поддушивали. Это явно не разовая акция.

В свидетели приглашу известного специалиста Барри Смита, работавшего во второй половине нулевых в СКА. Дело было в Калгари в январе 2012-го. Тогда сборная России при отвратительной работе судей еле удержала победу в полуфинале с канадцами, хотя вела 6:1 в середине третьего периода. «В третьем периоде Канада играла блестяще, но ваша команда выстояла и заслужила победу, особенно с учетом того, как работали арбитры, — заявил после той игры Смит в интервью «СЭ». — Достаточно вспомнить, как они проигнорировали фол на Кузнецове, который убегал один на один. Это буллит ну или как минимум две минуты. Но судьи не дали за очевидное нарушение ничего»!

Поверьте, что таких эпизодов даже по памяти я навскидку могу вспомнить штук пять. Мой коллега Петр Терещенков, работавший пять лет с молодежкой после меня, назовет еще больше.

Для политкорректной Северной Америки, где черное стало часто стыдно назвать черным, разбор полетов происходит в лучшем случае за кулисами. Канадские комментаторы, надо отдать им должное, в частных беседах соглашались с горячими оценками судейской работы. Но что они могут сделать? Только обходить углы.

Молодежные чемпионаты мира пользуются колоссальным интересом именно в Канаде. Именно местная телекомпания TSN раскрутила турнир до планетарного масштаба. Без подсказки понятно, почему канадскую сборную всегда хотят видеть в финале, и кто от этого выигрывает. Фаворита не надо тащить за уши. Одно-два спорных решения в рамках приличия — и на молодежном уровне все может моментально измениться. Ментально юниоры не настолько устойчивы в отличие от состоявшихся игроков, привыкших уже ко всему. Припомнить аналогичные случаи, когда на уровне МЧМ поддушивали уже канадцев, не получается. На взрослом ЧМ, который у них котируется явно слабее, бывает всякое. Например, в последнем финале, проходившем в финском Тампере, арбитры помогали хозяевам.

На нынешнем турнире сборная Канада смотрится боевито, проявляет характер.Мне очень понравились в ее составе Бедард, Кларк, Станковен и Милич. Но в решающем матче хочется больше симпатизировать сборной Чехии, которая вырвала волевую победу против шведов, несмотря на ряд сомнительных решений судейской бригады. Чехи уже победили Канаду в группе и оставляют солидное впечатление. Им победа нужнее, ведь титул станет для них первым за 20 с лишним лет.