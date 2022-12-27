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Молодежный ЧМ

Сегодня, 13:00

Суперсенсация на МЧМ: чехи вынесли главных фаворитов из Канады!

Отдел хоккея «СЭ»
Форвард сборной Канады Коннор Бедард влетел в чешского вратаря.
Фото Global Look Press
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Звезды из НХЛ не спасли «Кленовые листья».

Молодежный чемпионат мира
Группа A
Чехия U20 — Канада U20 — 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Голы: Райт — 1 (бол., Зеллвегер, Гюнтер), 10:33 — 0:1. Шпачек — 1 (Свозил, Брабенец), 17:48 — 1:1. Моравец — 1 (Мехура, Марцель), 18:23 — 2:1. Свозил — 1 (Шпачек, Сале), 20:44 — 3:1. Бедард — 1 (Райт, Корчински), 21:29 — 3:2. Хмеларж — 1 (бол., Иржичек), 28:14 — 4:2. Менсик — 1 (бол., Кос, Суханек), 28:47 — 5:2.
Вратари: Суханек — Годро (Милич, 28:47, 56:00 — 58:51).
Штраф: 6 — 35.
Броски: 27 (9+9+9) — 38 (12+12+14).
Судьи: Гронски, Черриг.
27 декабря. Галифакс. «Скоушабэнк-центр».

Мы привыкли к тому, что под «Иронию судьбы», шампанское и мандарины очень неплохо заходит молодежный чемпионат мира. Новогодние праздники — очень продолжительные, и решающие матчи проходят как раз тогда, когда люди устают от застолий. Сейчас этой интриги Россия лишена — наша сборная отстранена от МЧМ-2023, который к тому же изначально должен был пройти в России.

Несмотря на это, болельщикам есть за чем последить в Канаде. Например, за хозяевами турнира, которые собрали очень мощный состав: фавориты предстоящего драфта Бедард и Фантилли, основной игрок «Аризоны» Гюнтер, поигравший за «Сиэтл» Райт. Но уже в стартовом матче молодежного чемпионата мира канадцы провалились.

Райт открыл счет в середине первого периода, а вскоре защитник «Лос-Анджелеса» Кларк удвоил преимущество. Но после запроса чехов арбитры посмотрели повтор и отменили гол. На что чехи ответили двумя голами в течение 35 секунд. А в начале второго периода не самый сложный бросок защитника Свозила привел к третьему голу в ворота Бенджамина Годро.

Будущий первый номер драфта-2023 Коннор Бедард был очень заметен. Он нанес аж 11 бросков по воротам Томаша Суханека, который стал главным героем матча. Один из бросков Бедарда стал голевым, но этого оказалось слишком мало. Пытался юный талант закинуть лакросс, но не получилось.

Роковым для канадцев стал большой штраф нападающего Дина за удар в голову. Чехи дважды реализовали большинство, после чего грамотно провели оставшуюся часть матча.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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