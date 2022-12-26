«Это дар за пределами человеческого понимания». Как Уэйн Гретцки стал главной звездой МЧМ в 16 лет

16-летний канадец стал лучшим игроком молодежного чемпионата мира 1978 года.

Перед стартом молодежного чемпионата мира 1978 года в тренировочный лагерь сборной Канады были приглашены три игрока из команды юниорской лиги Онтарио «Су-Сент Мари»: 19-летний защитник Крэйг Хатсберг, 19-летний нападающий Дэн Лукас и 16-летний форвард Уэйн Гретцки.

Когда молодые люди только узнали о том, что их позвали в тренинг-кэмп, то юный Гретцки заявил старшим партнерам, что у него нет и шанса попасть в окончательный состав. Он считал, что его пригласили только «для знакомства» и для «получения незабываемого опыта». «Мы с Дэнни переглянулись, — вспоминал Хартсберг в интервью CBC. — Мы твердили ему, что он уже является лучшим игроком лиги. Так что его точно не звали просто «ради знакомства». Но Уэйн был настолько скромен, что не хотел слушать наши похвалы».

Стив Тамбеллини, который потом стал соседом по комнате Гретцки, вспоминал схожую историю. Они познакомились уже в тренировочном лагере. «Уэйн подошел ко мне и представился. Он сказал: «Привет. Меня зовут Уэйн Гретцки». В ответ я засмеялся: «Я уже знаю», — рассказывал Тамбеллини об их первой встрече The Athletic.

Тамбеллини также вспоминает следующие слова Гретцки: «Ребята, вы классно проведете время. И он начал перечислять фамилии форвардов, которые, по его мнению, попадут в состав. Я же настаивал, что он тоже будет в заявке. «Нет-нет, я здесь просто для получения незабываемого опыта». Действительно, сборная Канады тогда получила незабываемый опыт. Но еще более незабываемой стала игра самого Гретцки на том турнире.

MVP в 16 лет

Канада тогда не выиграла золотые медали. Советская сборная с великими в будущем Сергеем Макаровым и Вячеславом Фетисовым праздновала победу в 1978 году. Но именно на том турнире весь мир впервые узнал о Уэйне Гретцки. И он показал, что в хоккейном мире родилась новая звезда.

Любой специалист скажет, что для юношей даже год разницы в возрасте — существенное преимущество. Поэтому на МЧМ в Канаде все ждали основных свершений от ребят, которым уже 19-20 лет.

Но Гретцки стал главной звездой молодежного чемпионата мира 1978 года. Он стал лучшим снайпером турнира с 8 голами, набрал в общей сложности 17 очков в шести матчах и был признан самым ценным игроком турнира. «Да его можно было признавать лучшим игроком каждого матча. Мне кажется, ему даже было как-то стыдно за то, что к нему приковано столько внимания», — добавляет Тамбеллини.

Отбор в состав

Однако на МЧМ-78 Гретцки попал не без приключений. Еще незадолго до старта турнира 16-летнего таланта не особо рассматривали в основной состав команды. Все изменила травма нападающего «Брэндона» Билла Дерлаго, которую тот получил в выставочном матче против «Химика». Молодой форвард серьезно травмировал связки колена и в результате пропустил почти весь сезон.

Молодежный чемпионат, который проходил в Монреале, Шикутими, Квебеке, Корнуолле и Халле, стартовал в декабре 1977 года. На прошлые турниры Канада отправляла не совсем сборную, а точнее команду, которая выигрывала Мемориальный кубок, усиливая ее несколькими игроками. В 1974 году Канада завоевала бронзовые медали, а в 1975, 1976 и 1977-м — серебряные.

Но в 1977 году Международная федерация хоккея (ИИХФ) присвоила молодежному чемпионату мира официальный статус. Так что Канада хотела еще сильнее победить на родной земле. Да к тому же очень хотелось прервать гегемонию сборной СССР, которая выиграла четыре золота подряд.

Главным тренером был назначен Эрни «Панч» Маклин. В то время это был самый яркий тренер юниорской лиги, который приводил «Нью-Уэстминстер Бриюнз» к победе в Мемориальном кубке два года подряд. В помощники ему достался двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто» и тренер «Ошавы Дженералс» Гас Боднар, который ранее приводил «Торонто Марлиз» к победе в Мемориальном кубке. Также в тренерский штаб пошел Орвал Тессье — тренер-победитель Мемориального кубка с «Корнуоллом».

Еще летом 1977 года в тренировочный лагерь молодежной сборной Канады были приглашены 43 хоккеиста. И Гретцки среди них не было. В декабре же в тренировочный лагерь пригласили уже 32 игроков. И в этот раз вместе с юным Гретцки. Тем не менее главный тренер сборной все еще сомневался: «Не уверен, что в 16 лет ему хватит физических сил противостоять более взрослым соперникам», — говорил Маклин.

На одной из тренировок 16-летний форвард попросил старшего партнера по команде одолжить ему клюшку. Но Уэйн почти сразу же вернул ее ему: «Она была в два раза тяжелее той, к которой я привык. Просто выйти на лед с ней — для меня это уже было физическое упражнение», — смеялся Гретцки в интервью TSN.

После контрольных матчей против Финляндии, Чехословакии, Швеции и СССР несколько человек были убраны из состава. В их числе оказались в будущем столь известные хоккейные имена, как Дон Мэлоуни и Джоэль Кенневилль. Но тогда уже ни у кого и мысли не возникло отцепить 16-летнего Гретцки.

МЧМ-1978

В предварительном раунде Канада уверенно разобралась поочередно с командами США (6:3), ФРГ (8:0) и Чехословакии (9:3). Канадцы попали в финальный раунд вместе со сборными СССР, Швеции и Чехословакии. И уже в первом матче канадцам предстояло главное испытание — матч против фаворитов турнира из Советского Союза.

Правда, «Кленовые листья» чувствовали себя весьма уверенно, выдав до этого серию из семи матчей без поражений и обыграв ту же команду СССР в контрольном матче неделей ранее. Сборная Канада даже захватила лидерство, поведя со счетом 2:0 после первого периода. Правда, после второго периода счет уже был равным. А в третьей двадцатиминутке советская команда забросила победную шайбу.

Спустя три дня сборная Канады еще не до конца отошла от этого поражения, но все же в третьем периоде смогла забросить три шайбы в ворота Чехословакии и одержать волевую победу со счетом 6:3.

Канаде нужно было побеждать Швецию в заключительном матче, чтобы попадать в финал. Шведы, лидерам которых были нападающий Матс Нэслунд и голкипер Пелле Линдберг, были единственной командой, которая смогла победить СССР (6:3) на турнире. Правда, во втором раунде советская сборная расквиталась с обидчиками, разгромив их со счетом 5:0.

В матче против Швеции Канада снова захватила лидерство со счетом 2:0. Однако во втором периоде шведы забросили четыре шайбы и ушли на перерыв, ведя в счете — 4:2. В третьем периоде канадцы смогли догнать соперника, но потом пропустили гол в меньшинстве, и вскоре шведы окончательно добили соперника. Канаде хватило сил только на то, чтобы сократить отставание до минимума за 15 секунд до конца — 5:6.

В финале шведы снова не смогли ничего противопоставить сборной СССР — 2:5.

Уэйн Гретцки. Фото «СЭ»

Рождение легенды

Райан Уолтер, который был капитаном молодежной сборной Канады в 1978 году, вспоминал, что был сразу поражен талантом Гретцки. «Можно сказать, я увидел появление не только новой звезды, но и нового поколения профессиональных игроков», — говорил Уолтер Sportsnet.

16-летний Уэйн Гретцки с запасом был самым молодым игроком турнира, но это не помешало ему стать лучшим бомбардиром. Кроме звания самого ценного игрока МЧМ-1978, он был включен в символическую сборную турнира вместе с Матсом Нэслундом (Швеция), Антоном Штястны (Чехословакия), Вячеславом Фетисовым (СССР) и Ристо Силтаненом (Финляндия), который в будущем будут партнером Гретцки по «Эдмонтону».

Дирекция ИИХФ также включила Гретцки в список лучших игроков вместе с двумя игроками из сборной СССР: вратарем Александром Тыжных и защитников Вячеславом Фетисовым. «Мы были потрясены его возможностями и талантом. И мы были горды тем, что можем выходить на лед вместе с таким талантом», — заключает Уолтер.

Тот турнир для сборной Канады освещал известный канадский журналист, лауреат множества национальных наград Даг Гилберт, который трагически и при странных обстоятельствах погиб через год в Пуэрто-Рико под колесами автомобиля.

Вот что он написал о Гретцки на страницах Montreal Gazette в своей заметке после окончания молодежного чемпионата мира 1978 года: «Самым ярким событием молодежного чемпионата мира стало явление всему миру Уэйна Гретцки. Это была выдающаяся игра юного хоккеиста. Скромные габариты, посредственное катание, но все эти минусы перекрывают удивительный игровой интеллект, уникальное чувство игры и феноменальное владение шайбой. Что еще важнее, он делает на льду все так спокойно, будто уже имеет за плечами 10-летний опыт игры в НХЛ. Такой опыт действительно можно приобрести, но откуда он взялся у 16-летнего юноши? Ответ очевиден: Гретцки нигде его не получал. Это врожденный талант. Какой-то дар за пределами человеческого понимания».