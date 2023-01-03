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Молодежный ЧМ

Сегодня, 09:00

Канадский гений избавил страну от спортивной трагедии. Его шедевр будут вспоминать спустя десятилетия

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Форвард сборной Канады Коннор Бедард после гола Словакии.
Фото Global Look Press
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Коннор Бедард продолжает феерить на МЧМ.

Молодежный чемпионат мира
1/4 финала
Канада U20 — Словакия U20 — 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)
Голы: Бедард — 7 (Стэнковен), 6:07 — 1:0. Гюнтер — 5 (бол., Отманн, Бедард), 25:02 — 2:0. Л. Немец — 3 (бол., Ш. Немец, Петровски), 26:58 — 2:1. Остапчук — 2 (Дин, Гоше), 29:00 — 3:1. Бако — 2 (Репчик, Натны), 33:18 — 3:2. Л. Немец — 4 (Мешар, Грох), 51:25 — 3:3. Бедард — 8, 65:17 — 4:3.
Вратари: Милич — Гайян.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 57 (17+17+15+8) — 27 (10+5+9+3).
Судьи: Иверт, Шиндел.
3 января. Галифакс. «Скоушабэнк-центр». 10349 зрителей

Сборная Словакии подошла к четвертьфиналу МЧМ с Канадой в статусе талантливой, но крайне сырой и нестабильной команды, от которой ожидать можно чего угодно. На групповом этапе словаки сенсационно переиграли американцев (6:3), без особых шансов настрадались от финнов (2:5), умудрились влететь по буллитам швейцарцам (3:4) и с трудом отделались от латвийцев (3:0). Канадцы же, несмотря на неожиданное поражение от Чехии (2:5), катком прошлись по группе А, смяв даже пусть и серых, но привычно крепких шведов. Вот только стартовое фиаско и печальная осечка американцев не позволяли хозяевам турнира недооценивать команду Ивана Фенеша.

Форвард сборной Канады Коннор Бедард (в центре). Фото Global Look Press
Форвард сборной Канады Коннор Бедард (в центре).
Фото Global Look Press

Они традиционно начали матч куда активнее соперника: на 6-й минуте Коннор Бедард воспользовался довольно глупой ошибкой словаков на выходе из зоны, забросив свою 15-ю шайбу за кленовую молодежку на МЧМ и побив рекорд Джордана Эберле. А в начале второго периода родоначальники хоккея повели уже в два гола, расчертив идеальную комбинацию с завершением от Дилана Гюнтера. Причем сделали это вновь с участием главного фаворита предстоящего драфта.

Словаки с ответом тянуть не стали и меньше чем через две минуты ответили своим голом в большинстве, на который они потратили всего три секунды. Стоило гостям выиграть вбрасывание в чужой зоне, как Шимон Немец с ползоны натянул мощнейший кистевой бросок, а его однофамилец Либор классно подставил клюшку на пятачке. Жаль, что уже через пару смен они прозевали результативную контратаку от Зака Остапчака и позволили оппоненту вернуть преимущество в две шайбы.

Примечательно, что во втором периоде канадцы перебросали гостей больше чем в три раза (17-5). Однако именно в нем гости забросили две из трех своих шайб, вернув интригу благодаря голу Роберта Бачо. При этом нельзя сказать, что у голкипера хозяев Томаса Милика не было работы. Словаки в сравнении с соперником атаковали куда реже, но зато делали это крайне опасно. Особенно пришлось потрудиться парню с балканскими корнями во второй половине третьего периода, когда европейцы пошли устраивать навал. В одном из моментов крайне подвижный вратарь даже умудрился сделать сэйв скорпиона после броска Адама Сикоры. Только помешать камбэку словаков и уберечь свою команду от овертайма вратарь канадцев по итогу не сумел.

На 52-й минуте гости все-таки добились своего. Нападающий «Китченера» из юниорской лиги Онтарио Филип Мешар в очередной раз доказал, что «Монреаль» не зря прошлым летом выбрал его в конце первого раунда и сотворил спасительный третий гол. После выигранного вбрасывания праворукий технарь здорово поставил мощный корпус, затерзал «один в один» Олена Зеллвегера и из-за ворот выдал роскошную передачу на дальнюю штангу Либору Немецу, которому оставалось только не промахнуться мимо пустого угла.

Но кто, как не Бедард, в овертайме должен был спасти нацию от потенциально позорного вылета в четвертьфинале? Как бы ни был хорош вратарь Адам Гаян, отразивший сегодня 53 броска, как бы ни играли самоотверженно его партнеры, выдавшие свой лучший матч на турнире, остановить канадского уникума с 16-м номером на спине им оказалось не под силу. Получив в формате «три на три» гектар свободного льда, он просто взял шайбу, просто пошел один на троих, просто обыграл всех, просто завез шайбу низом в ворота и просто вывел свою команду в полуфинал. Пацана из Ванкувера еще слишком рано называть великим. Но разве не великие хоккеисты в самый ответственный момент выходят и решают игру, выдавая такие шедевры? Разве есть у кого-то сомнения, что этот гол нация будет пересматривать спустя годы?

«Мы провели великолепную игру. Лучшую на этом турнире. Вчера я говорил, что мы можем обыграть Канаду. Никогда не ожидал этого. Но мы реально были хороши», — расстроенно констатировал результат капитан словаков Шимон Немец.

Понять печаль проспекта «Нью-Джерси» действительно можно. Последний раз некогда великая хоккейная держава выходила в полуфинал в 2015-м. С тех пор стадия четвертьфинала надолго стала для нее потолком. Однако если в предыдущие несколько лет словаки были сладкой булочкой для легкого прохода в топ-4, то теперь их снова уважают и местами побаиваются. И дело не конкретно в этой рубке с канадцами, а в том, что после затяжного кризиса у них растет невероятно талантливое поколение, которое однозначно будет востребовано на драфте НХЛ. Юрая Слафковски, Шимона Немеца, Филипа Мешара, Сервака Петровски и Адама Сикору уже оценили в Северной Америке. На очереди — Далибор Дворски, Максим Штрбак, Алекс Черник и Самуэль Хонзек. А главное — сразу 16 человек из нынешней команды смогут сыграть на следующем МЧМ в Гетеборге.

Что до канадцев, то их 5 января ждет классическое североамериканское противостояние с США в полуфинале, а Бедарда — испытание тройкой Снаггеруд — Кули — Готье, уничтожившей немцев несколькими часами ранее в Монктоне.

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