Канадский гений избавил страну от спортивной трагедии. Его шедевр будут вспоминать спустя десятилетия

Коннор Бедард продолжает феерить на МЧМ.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Канада U20 — Словакия U20 — 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Голы: Бедард — 7 (Стэнковен), 6:07 — 1:0. Гюнтер — 5 (бол., Отманн, Бедард), 25:02 — 2:0. Л. Немец — 3 (бол., Ш. Немец, Петровски), 26:58 — 2:1. Остапчук — 2 (Дин, Гоше), 29:00 — 3:1. Бако — 2 (Репчик, Натны), 33:18 — 3:2. Л. Немец — 4 (Мешар, Грох), 51:25 — 3:3. Бедард — 8, 65:17 — 4:3.

Вратари: Милич — Гайян.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 57 (17+17+15+8) — 27 (10+5+9+3).

Судьи: Иверт, Шиндел.

3 января. Галифакс. «Скоушабэнк-центр». 10349 зрителей

Сборная Словакии подошла к четвертьфиналу МЧМ с Канадой в статусе талантливой, но крайне сырой и нестабильной команды, от которой ожидать можно чего угодно. На групповом этапе словаки сенсационно переиграли американцев (6:3), без особых шансов настрадались от финнов (2:5), умудрились влететь по буллитам швейцарцам (3:4) и с трудом отделались от латвийцев (3:0). Канадцы же, несмотря на неожиданное поражение от Чехии (2:5), катком прошлись по группе А, смяв даже пусть и серых, но привычно крепких шведов. Вот только стартовое фиаско и печальная осечка американцев не позволяли хозяевам турнира недооценивать команду Ивана Фенеша.

Форвард сборной Канады Коннор Бедард (в центре). Фото Global Look Press

Они традиционно начали матч куда активнее соперника: на 6-й минуте Коннор Бедард воспользовался довольно глупой ошибкой словаков на выходе из зоны, забросив свою 15-ю шайбу за кленовую молодежку на МЧМ и побив рекорд Джордана Эберле. А в начале второго периода родоначальники хоккея повели уже в два гола, расчертив идеальную комбинацию с завершением от Дилана Гюнтера. Причем сделали это вновь с участием главного фаворита предстоящего драфта.

Словаки с ответом тянуть не стали и меньше чем через две минуты ответили своим голом в большинстве, на который они потратили всего три секунды. Стоило гостям выиграть вбрасывание в чужой зоне, как Шимон Немец с ползоны натянул мощнейший кистевой бросок, а его однофамилец Либор классно подставил клюшку на пятачке. Жаль, что уже через пару смен они прозевали результативную контратаку от Зака Остапчака и позволили оппоненту вернуть преимущество в две шайбы.

Примечательно, что во втором периоде канадцы перебросали гостей больше чем в три раза (17-5). Однако именно в нем гости забросили две из трех своих шайб, вернув интригу благодаря голу Роберта Бачо. При этом нельзя сказать, что у голкипера хозяев Томаса Милика не было работы. Словаки в сравнении с соперником атаковали куда реже, но зато делали это крайне опасно. Особенно пришлось потрудиться парню с балканскими корнями во второй половине третьего периода, когда европейцы пошли устраивать навал. В одном из моментов крайне подвижный вратарь даже умудрился сделать сэйв скорпиона после броска Адама Сикоры. Только помешать камбэку словаков и уберечь свою команду от овертайма вратарь канадцев по итогу не сумел.

На 52-й минуте гости все-таки добились своего. Нападающий «Китченера» из юниорской лиги Онтарио Филип Мешар в очередной раз доказал, что «Монреаль» не зря прошлым летом выбрал его в конце первого раунда и сотворил спасительный третий гол. После выигранного вбрасывания праворукий технарь здорово поставил мощный корпус, затерзал «один в один» Олена Зеллвегера и из-за ворот выдал роскошную передачу на дальнюю штангу Либору Немецу, которому оставалось только не промахнуться мимо пустого угла.

Но кто, как не Бедард, в овертайме должен был спасти нацию от потенциально позорного вылета в четвертьфинале? Как бы ни был хорош вратарь Адам Гаян, отразивший сегодня 53 броска, как бы ни играли самоотверженно его партнеры, выдавшие свой лучший матч на турнире, остановить канадского уникума с 16-м номером на спине им оказалось не под силу. Получив в формате «три на три» гектар свободного льда, он просто взял шайбу, просто пошел один на троих, просто обыграл всех, просто завез шайбу низом в ворота и просто вывел свою команду в полуфинал. Пацана из Ванкувера еще слишком рано называть великим. Но разве не великие хоккеисты в самый ответственный момент выходят и решают игру, выдавая такие шедевры? Разве есть у кого-то сомнения, что этот гол нация будет пересматривать спустя годы?

«Мы провели великолепную игру. Лучшую на этом турнире. Вчера я говорил, что мы можем обыграть Канаду. Никогда не ожидал этого. Но мы реально были хороши», — расстроенно констатировал результат капитан словаков Шимон Немец.

Понять печаль проспекта «Нью-Джерси» действительно можно. Последний раз некогда великая хоккейная держава выходила в полуфинал в 2015-м. С тех пор стадия четвертьфинала надолго стала для нее потолком. Однако если в предыдущие несколько лет словаки были сладкой булочкой для легкого прохода в топ-4, то теперь их снова уважают и местами побаиваются. И дело не конкретно в этой рубке с канадцами, а в том, что после затяжного кризиса у них растет невероятно талантливое поколение, которое однозначно будет востребовано на драфте НХЛ. Юрая Слафковски, Шимона Немеца, Филипа Мешара, Сервака Петровски и Адама Сикору уже оценили в Северной Америке. На очереди — Далибор Дворски, Максим Штрбак, Алекс Черник и Самуэль Хонзек. А главное — сразу 16 человек из нынешней команды смогут сыграть на следующем МЧМ в Гетеборге.

Что до канадцев, то их 5 января ждет классическое североамериканское противостояние с США в полуфинале, а Бедарда — испытание тройкой Снаггеруд — Кули — Готье, уничтожившей немцев несколькими часами ранее в Монктоне.