Несмываемый позор Канады на МЧМ. Всего 2 победы в 7 матчах, проиграли даже Казахстану

Сборная Канады провалила молодежный чемпионат мира-1998 и показала худший результат в своей истории.

Саботаж вместо дисциплины

Молодежный чемпионат мира 1998 года принимала Финляндия. Турнир проходил в столице страны Хельсинки, а также в городе Хямеэнлинна.

Сборная Канады приехала на МЧМ-1998, имея за плечами серию из пяти побед подряд на мировых первенствах для игроков не старше 20 лет. И на этот раз на бумаге канадцы считались одними из главных фаворитов турнира.

Однако проблемы сборной начались еще до старта чемпионата. Изначально планировалось, что Майк Бэбкок, который привел команду к чемпионству годом ранее, вернется на пост главного тренера. Однако Бэбкок решил сосредоточиться на работе со своим «Спокейном» в Западной хоккейной лиге, так что место главного тренера досталось Реалю Пеймону, который входил в тренерский штаб Бэбкока в 1997-м.

В тренировочный лагерь были приглашены сразу 35 игроков, что не лучшим образом сказывалось на атмосфере в коллективе. Естественно, все хотели попасть в окончательный состав, так что каждая тренировка проходила в очень жесткой борьбе, что пару раз переросло даже в потасовку.

Позже игроки признавались, что больше никогда не сталкивались с такой накаленной атмосферой на льду во время тренинг-кэмпа.

К тому же потерей стал отказ «Бостона» отпустить в молодежку молодого центрфорварда Джо Торнтона. В его отсутствие главной звездой команды считался нападающий Венсан Лекавалье, которому тогда только исполнилось 17 лет.

Тренер, для которого это был шанс громко заявить о себе, решил, что залогом победы станет твердая дисциплина. На общем сборе он произнес длинную и нудную речь, которая сводилась к единственному посылу: «Дисциплина превыше всего».

К тому же многие игроки оказались неприятно удивлены выбранной тактикой: Пеймон решил играть от соперника и в первую очередь обеспокоиться построением крепкой обороны. Такой подход стал неприятным сюрпризом для многих молодых хоккеистов. Настолько неприятным, что некоторые позволили себе открыто возражать тренеру. Особенно возмущался нападающий «Валь-д'Ора» Жан-Пьер Дюмон, который негодовал из-за пассивной схемы розыгрыша большинства.

Тем не менее тренер продолжал гнуть свою линию, несмотря на недовольство большинства хоккеистов, и оставил без внимания нарушение Дюмоном той самой пресловутой дисциплины.

Все дошло до того, что некоторые игроки даже саботировали программу подготовки команды и пропустили финальное собрание. Тем не менее к ним также не были применены дисциплинарные санкции. В таком состоянии команда подошла к старту турнира.

На пути к провалу

МЧМ-1998 открывал матч сборной Финляндии против команды Канады. Канадцы выглядели весьма посредственно, но имели шанс отобрать у хозяев турнира очки, пока нападающий Никлас Хагман не забил победный для финнов гол в конце третьего периода — 2:3.

После завершения матча все хоккеисты были крайне недовольны итоговым результатом. Главный же тренер выглядел спокойно и сухо сказал, что нужно разобрать ошибки и лучше подготовиться к следующему матчу.

Так что он назначил командное собрание на следующий день на 8 утра.

Лучше подготовиться не получилось. Сборная Швеции не оставила сопернику шансов — 4:0.

В следующем матче наконец появился проблеск надежды. Сборная Канады разгромила команду Чехии 5:0.

Потом последовала победа над сборной Германии — 2:0. Но в этой встрече канадцы потеряли капитана команды Джесси Валлина: защитник неудачно заблокировал бросок и получил перелом ноги. До конца турнира он мог передвигаться только на костылях.

В итоге Канада заняла в своей группе только четвертое место, опередив лишь безнадежную бундестим.

Проигрыш России

Тем не менее «кленовые» все еще продолжали выступление на турнире, попав в четвертьфинал. И в соперниках оказался принципиальный оппонент — сборная России.

Главный тренер не подготовил никаких сюрпризов для соперника и остался верен своей оборонительной схеме. И какое-то время это работало: канадцы выстояли в основное время и перевели игру в овертайм, но там исход решил точный бросок нападающего сборной России Максима Афиногенова.

Сборной Канады предстояло сыграть в утешительном турнире, где разыгрывались места с 5-го по 8-е.

Понятно, что атмосфера в сборной не могла стать лучше при таких результатах. Три игрока опоздали на очередное командное собрание. Тут Пеймон неожиданно решил проявить характер и усадил провинившихся хоккеистов в запас перед матчем со сборной США, которая в четвертьфинале проиграла Чехии.

Однако и это решение тренера было встречено командой в штыки. Точнее, многие игроки уже просто ждали окончания провального турнира и скорейшего возвращения в свои клубы.

Неудивительно, что с таким отношением канадцы проиграли и американцам — 0:3.

Окончательный крах

3 января 1998 года сборная Канады вышла на лед в городе Хямеэнлинна, чтобы сыграть в матче за 7-е место на молодежном чемпионате мира против сборной Казахстана.

Казахстанцы на том турнире вообще дебютировали на МЧМ. За шесть матчей на чемпионате команда забила 10 голов, но и пропустила 48. Сборная Канады также имела в активе только 10 заброшенных шайб, но хотя бы оборона действительно работала — 12 пропущенных голов.

Этот матч проходил в тот же день, что и финал с матчем за 3-е место. На трибуны, согласно официальной статистике, пришли 169 зрителей.

Игра не транслировалась по телевизору. Даже канадские журналисты не удосужились посетить мероприятие.

Именно поэтому игра стала своего рода легендой в истории канадского хоккея. Большинство канадских хоккеистов, которые участвовали в этом матче, до сих пор крайне сухо рассказывают о произошедшем, а если и делятся какими-то подробностями тех событий, то только на условиях анонимности.

Матчу приписываются весьма удивительные истории. Канадские экипировщики говорят, что перед игрой представители сборной попросили поделиться с ними клюшками, так как у них практически не было запасного инвентаря.

Если в это еще можно как-то поверить, то дальше все доходит до уровня небылиц. Якобы пара игроков сборной Казахстана вышли на лед в коньках разного цвета. Кто-то даже добавляет, что на всю команду у соперника была всего лишь одна бутылка с водой, которую приходилось постоянно наполнять, а хоккеисты передавали ее друг другу.

Первые несколько минут Канада доминировала на льду и создавала много моментов, но чуть ли не первый бросок Казахстана по воротам превратился в гол. В том моменте команду подвел голкипер Мэтью Гарон, который был одним из немногих светлых пятен сборной на всем турнире.

В середине периода Казахстан реализовал большинство и увеличил свое преимущество. После этого тренерский штаб убрал с игры Гарона и выпустил на лед Роберто Люонго.

Однако это не сильно помогло: во втором периоде канадцы получили еще две шайбы, причем одна из них была пропущена, когда команда играла в большинстве. Хет-трик оформил нападающий Андрей Трощинский, три голевые передачи сделал форвард Николай Антропов.

Во время второго перерыва главный тренер сборной Канады даже не пришел в раздевалку. Вместо него на костылях прихромал травмированный Валлин, который наорал на партнеров по команде, обзывая их, если оставлять только приличные слова, слабаками и трусами.

Эта пламенная речь несколько взбодрила команду. Они смогли даже выиграть третий период, но итоговый счет остался катастрофическим. Сборная Казахстана победила 6:3.

Восьмое место на молодежном чемпионате мира — худший результат в истории сборной Канады на турнире.

Этот провал поставил крест на серьезной карьере тренера Реаля Пеймона. В НХЛ он смог найти работу только в качестве скаута.

Для Канады этот крах тоже стал отсчетом начала черной полосы: команда смогла вернуть себе золото только в 2005 году.