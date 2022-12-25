«Тренер начал кричать «Чертова Россия!». Как сложилась карьера самого молодого автора гола в истории МЧМ

История Виктора Александрова.

За всю историю молодежных чемпионатов мира лишь четыре игрока выступали на этом турнире в возрасте 15 лет. Трое из них представляли Белоруссию: голкипер Виталий Аристов в 1999 году и нападающие Андрей Костицын и Константин Захаров в 2001 году. Правда, Аристов в трех матчах показал коэффициент надежности 7,33 при 84,4 процента отраженных бросков. Немногим лучшим выглядели статистические показатели Костицына и Захарова: 0 очков и показатель полезности «минус 3».

А вот представитель Казахстана Виктор Александров на том же МЧМ-2001 смог вписать свое имя в историю. На турнире, который проходил в Москве и Подольске, он умудрился дебютировать в возрасте 14 лет и 363 дней, что по сей день остается рекордом.

На том турнире сборная Казахстана выступила неудачно. Она потерпела четыре поражения подряд на групповом этапе с общей разницей шайб 4:33. А затем Белоруссия по сумме двух матчей также победила Казахстан (5:2 и 5:5) и выбила команду из высшего дивизиона Молодежного чемпионата мира.

Тем не менее на турнире в России юный форвард успел забить два гола, а также отметиться результативной передачей. По сей день он остается единственным хоккеистом, который забивал и вообще набирал очки на МЧМ в возрасте 15 лет.

Сын легенды

31 июля 2002 года на трассе Уфа — Челябинск погиб отец Виктора — знаменитый форвард ЦСКА, «Спартака» и сборной СССР Борис Александров. Автомобиль «БМВ», которым он управлял, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Волгой». В тот день отец торопился на турнир в Уфу, посмотреть на сына, игравшего очередной матч... В 16 лет Виктор остался без отца, но не сломался, не закончил с хоккеем, хотя такие мысли его посещали не один раз.

«Наверное, моя судьба была предрешена еще до рождения, — вспоминал Виктор Александров в интервью Allhockey. — Хотя до 12 лет я совмещал хоккей с футболом. Меня даже в футбольную сборную Тушино брали, звали в «Спартак», ЦСКА. Но все-таки любовь к шайбе перевесила. Да и папины медали с кубками манили...

Прекрасно помню свои первые коньки: двухполозные, которые отец привязывал к валенкам. У нас в Усть-Каменогорске во дворе была небольшая ледовая коробка. Помню, годика в четыре папа первый раз поставил меня на коньки. Взял за руку и медленно катал, чтобы я, не дай бог, не упал. Все детство — сплошной хоккей. Я даже по квартире любил носиться с клюшкой и шайбой...

Непросто быть сыном великого хоккеиста? Нелегко. И болельщики, и партнеры всегда ждут от тебя чего-то большего. Если не получается — подтрунивают: «Ну, как же, сын великого, а ничего не может». Часто доводилось слышать в свой адрес, что на детях гениев природа отдыхает. Но я всю жизнь доказывал, что такого правила нет».

Правда, доказывал Виктор это с переменным успехом.

Отказ от НХЛ

После яркого дебюта на молодежном чемпионате мира Александров на следующий год успел сыграть за юниорскую, молодежную и даже взрослую национальные команды Казахстана в первом дивизионе чемпионата мира.

В 2004 году молодого форварда даже задрафтовали в НХЛ. В третьем раунде под общим 83-м номером его выбрал «Сент-Луис». Но до Северной Америки он так и не добрался.

«У меня было предложение, и я мог поехать за океан. Но в то время в НХЛ маленькие хоккеисты не играли вообще. Правила были совсем другие, и все было построено на силовом хоккее, в основном выступали только большие ребята. Мне кажется, там с моими данными нереально было закрепиться — я весил тогда 68 кг. И на тот момент у меня уже был хороший контракт в Новокузнецке, а потом и в Питере. Также мы остались с мамой вдвоем, она нигде не работала, и я кормил семью. Я понимал, что нет смысла ехать во вторую-третью лигу играть бесплатно», — объяснял Александров «РБ Спорт».

Вместо этого он осел в России, где начались постоянные метания из клуба в клуб. В сильнейшей хоккейной лиге России нападающий выступал за «Локомотив», новокузнецкий «Металлург», СКА, ХК МВД, «Адмирал», «Авангард», «Торпедо», «Трактор», «Барыс», «Амур» и «Сибирь». Но ни в одной из команд он не смог задержаться на продолжительное время.

«Характер у меня вспыльчивый, и, скорее всего, где-то это был и минус. Когда закончил карьеру, то сейчас понимаю, что в некоторых моментах надо было смягчить ситуацию и попроще отреагировать. Когда мне что-то не нравилось, я это сразу говорил и не держал в себе, и часто это играло нехорошую роль. Но такой я человек, так меня воспитали», — позже объяснял Александров такую склонность к частой смене мест в интервью «РБ Спорт».

Нападающий неплохо зарекомендовал себя в составе «Кузни», после чего перебрался в СКА. Там он уже был не так полезен, так что питерцы отпустили его в ХК МВД.

В сезоне-2007/08 Александров вернулся в «Металлург» и выдал лучший год в карьере: 44 (20+24) очка в 55 матчах. Он стал лучшим бомбардиром команды из Новокузнецка и даже съездил на Матч звезд КХЛ.

Виктор Александров и Тони Мортенссон. Фото photo.khl.ru

Редрафт КХЛ

Но вместо того чтобы остаться в Новокузнецке, Александров ушел в «Авангард». В Омске нападающий не смог проявить себя. Руководство клуба тоже не было в восторге от дорогостоящего игрока.

Сообщалось, что по ходу сезона СКА отклонил предложение «Авангарда» об обмене нападающего Максима Сушинского. За хоккеиста сборной России омский клуб поочередно предлагал нападающих Павла Росу, Виктора Александрова и Максима Якуценю, но эти варианты не устроили руководство санкт-петербургской команды.

В итоге нападающий попал на процедуру редрафта. Тогда лига развернула кампанию по снижению зарплат. Точнее, было две системы: редрафт и централизованное снижение зарплат.

От редрафта клуб имел право защитить 15 человек с действующими контрактами. Те, кого клуб не защитил, выходили на редрафт. Прошел редрафт в четыре круга (первый круг — без снижения зарплаты, второй — снижение на 20 процентов, третий — на 40 процентов, четвертый — на 50 процентов, никем не выбранный на редрафте хоккеист остается в прежнем клубе на 50-процентной зарплате). А централизованное снижение касалось 15 защищенных от редрафта. Пятерых из них клуб мог защитить и сохранить им контракты в полном объеме.

Разумеется, все снова было закрыто и лига сцедила прессе только сухие цифры: заявлено на редрафт было 59 хоккеистов, 17 сменили команды: три из них сохранили свою прежнюю зарплату, у девяти сумма контракта снизилась на 20 процентов, у двоих — на 40, у троих — на 50.

Александров остался в клубе с 50-процентным понижением зарплаты. «Понятно, что приятного здесь мало. Подробностей не знаю, агент просто сообщил мне, что контракт урезан на 50 процентов», — сказал тогда игрок.

Скандал в «Амуре»

После окончания сезона Александров расторг контракт с омичами и стал свободным агентом. И начался новый этап скитаний. «Торпедо», «Трактор», «Барыс»... Наконец он оказался в «Амуре».

«Вообще, я бы хотел как можно дольше выступать за один и тот же клуб. Только в новокузнецком «Металлурге» продержался целых три сезона. Когда я прихожу в ту или иную команду, вроде бы складывается все неплохо, но как только меняется тренер, Витю Александрова сразу куда-нибудь отправляют. Не было такого ни разу, чтобы тот специалист, который меня приглашал, меня бы и убирал. Словно какой-то рок. Не пойму, почему я новым наставникам настолько не нравлюсь.

Ты можешь играть классно, но по каким-то человеческим качествам тренера чем-то да не устраивать. Взять, например, СКА. Мне не хватило двух месяцев, чтобы провести там полных два сезона. «Помог» мне в этом Леонов. Когда он пришел, не дал возможности провести ни одного матча. Хотя на тот момент опять же я был на втором месте по очкам после Сушинского. Хотя выходил в третьем и четвертом звеньях. Мне просто сказали, ничего не объясняя, что в моих услугах больше не нуждаются», — сокрушался форвард в интервью «Спорт день за днем».

В «Амуре» у Александрова вновь случился конфликт с главным тренером. С командой из Хабаровска тогда работал финн Ханну Йортикка. «Общий язык с Йортиккой мы сразу не нашли, у него ко мне прям суперненависть была. Терпеть меня не мог. На самом деле он неприятный человек, и не только для меня. Хотя для Хабаровска это мини-легенда, команда в тот год показала хороший результат. Но, думаю, из 30 человек, которые с ним работали, может, один-два только что-то хорошее скажут», — говорил хоккеист.

И с каждым интервью высказывания Александрова о тренере становились все более резкими. «До переезда в Хабаровск я таких людей, как Йортикка, повторюсь, не встречал. Когда он начинал ругаться, то самым мягким выражением было «Микки-Маусы» в адрес своей команды. Иногда казалось, что мы в Диснейленде, а не в хоккейной команде», — утверждал Александров «Хоккейной правде».

В конце концов игрок дошел до того, что стал обвинять тренера в русофобии. «Меня уже не было в команде, но ребята рассказывали, что когда в автобусе пересекали российскую границу и ехали в Финляндию, то Йортикка развернулся и начал кричать «Fucking Russia!» (англ. — «Чертова Россия!») и показывать средний палец. Это ненормально. Насколько я знаю, он не может на родине работать, потому что у него с психикой проблемы. Действительно, когда с ним общаешься, то здорового человека он не напоминает», — подытожил Александров.

Виктор Александров в «Адмирале». Фото Global Look Press

Возвращение в сборную

В конце концов «Амур» расторг контракт со строптивым игроком. Александров перебрался в «Сибирь», а потом вновь оказался в «Барысе». В 2013 году форвард даже после многолетнего периода вернулся в сборную Казахстана.

«Когда я приехал в Россию в 16 лет, мне хотели сделать российское гражданство, чтобы я сыграл на Молодежном чемпионате мира. Но я уже раньше сыграл за национальную команду Казахстана. Подали документы, чтобы поменять хоккейное гражданство, меня дисквалифицировали на четыре года, и я не мог играть ни за одну сборную.

Когда это время прошло, я провел хороший сезон в Новокузнецке. Главному тренеру сборной России Вячеславу Быкову задали вопрос, почему не вызывают Александрова, и он ответил: «Так он же казах». Но я уже мог играть за российскую сборную. Однако дальше уже таких суперсезонов не было. Через пару лет я поехал играть за «Барыс» и выступил за сборную Казахстана на чемпионате мира», — вспоминал нападающий.

На олимпийском квалификационном турнире в Риге он сыграл три матча и набрал 3 (1+2) очка. На чемпионате мира в дивизионе 1А — пять матчей, где набрал 4 (1+3) очка. А после этого у Александрова наступила двухлетняя пауза в карьере. «Вообще я ожидал, что какие-то предложения из КХЛ получу. Уж на просмотр бы меня кто-нибудь позвал, это не сложно», — сокрушался тогда игрок.

Атака на судью

В 2015 году форвард довольно неожиданно всплыл в «Адмирале». Однако он успел сыграть всего два матча — 26 августа против «Слована» и 28 августа против «Медвешчака».

А потом 28 августа 2015 года вступил в силу приказ тогдашнего министра спорта России Виталия Мутко, согласно которому хоккеисты, не имеющие права играть за сборную России, будут считаться легионерами. Данный приказ противоречил нормам ЕАЭС и Конституции Российской Федерации, но тем не менее он продолжал действовать.

Александров тогда почти сразу отказался от выступления за сборную Казахстана и вернулся в состав «Адмирала». Более того, нападающий задержался в команде из Владивостока на непривычно долгий для себя срок: три сезона. И почти без скандалов.

В 2016 году он был дисквалифицирован на пять матчей за атаку судьи в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:4). Также Александров должен был заплатить денежный штраф. Форвард на пятой минуте встречи умышленно врезался в арбитра Евгения Гамалея после того, как судья не зафиксировал нарушение правил на самом Александрове.

Издевательства в «Адмирале»

Но пребывание во Владивостоке все равно закончилось очередным громким скандалом. «Когда пришли другие руководители, состоялось собрание. Они начали оскорблять хоккеистов, которые играли там три года, и иностранцев и говорить, что команда была плохая. Я встал и заступился за ребят: «Как можно так вообще говорить, если мы в двух сезонах из трех попадали в плей-офф?!» Руководству это не понравилось», — вспоминал источник конфликта хоккеист.

И руководство решило наказать смутьянов, выбрав для этого удивительный даже по меркам КХЛ способ: четыре хоккеиста команды — Виктор Александров, Дамир Жафяров, Константин Глазачев и Шон Моррисонн — должны были приходить к 9 часам утра на стадион и уходить в 18 часов. У них было право на обеденный перерыв, а два раза в день они были обязаны выходить на тренировку. При этом три из четырех игроков были травмированы, а Шону Моррисонну требовалась операция на крестообразных связках.

«Руководители клуба хотели, чтобы мы сами расторгли контракт и уехали без компенсации. На тот момент были большие задержки по заработной плате, по три месяца не платили. И КХЛ сама расторгла контракты с полной компенсацией», — добавлял красок Александров.

«Вопрос в том, что люди не привыкли работать. Но что сделаешь? Лидер среди не привыкших работать — Виктор Александров, который занимается подобными вещами, делает антирекламу по заданию своего кукловода. Мы знаем, кто этот кукловод. Но говорить о нем мы не будем, не хотим делать ему рекламу. Травмированные хоккеисты работают под присмотром охранника? Как может оставаться охранник? Написать можно все что угодно. На заборе тоже написано. Мы же не дети», — не скрывал реальность происходившего абсурда гендиректор «Адмирала» Сергей Сошников.

Хоккеисты, обратившись в мифический Профсоюз игроков КХЛ под руководством Андрея Коваленко, наткнулись на ответ: «Клуб имеет право так поступать». После этого общение с этим органом продолжать не было никакого смысла.

«Профсоюз ничего особо и не решал. Те, кто туда обращался, насколько я знаю, не получали никакой помощи. Многие же команды прекращали работать и не платили деньги. По своему опыту могу сказать, что мне профсоюз не помог. Я постоянно был на связи с профсоюзом и сообщал, что происходит, но там ничего сделать не смогли. В итоге сама лига нас защитила», — заключил хоккеист.

16 декабря КХЛ сообщила, что расторгла контракты нападающих Виктора Александрова, Дамира Жафярова, Мартена Сен-Пьера, а также защитников Шона Моррисонна и Рената Мамашева с «Адмиралом». «Основанием для принятия решения стала задолженность хоккейного клуба «Адмирал» перед игроками по заработной плате более двух месяцев», — описали ситуацию в пресс-службе лиги.

«Руководство «Адмирала» нагло заявляло, что расплатилось со всеми долгами по зарплате, но при этом мои клиенты не получали деньги с ноября включительно. Спасибо арбитражу, который разобрался в ситуации и выявил подложные бумаги со стороны руководства «Адмирала», — добавил агент Шуми Бабаев.

После такого печального опыта Виктор Александров окончательно завершил карьеру и перешел на работу тренером. «Я рано начал — в команде мастеров дебютировал в 14 лет. Поэтому за 18 сезонов профессиональной карьеры усталость все равно накопилась. Для галочки ехать в Румынию мне не хотелось. Мне нужен был вызов, а не просто возможность играть. Ехать в ВХЛ или в Европу я уже не хотел после успешного сезона в хорошей команде. В 32 года было проще закончить, чем делать шаг назад и переходить на худшие условия», — объяснил свое решение игрок.

Память об отце и брате

26 мая 2019 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) в ходе торжественной церемонии, которая прошла в Братиславе, ввела олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Бориса Александрова в Зал славы. Также такой чести были удостоены швед Йорген Йонссон, американец Майк Модано, словаки Зигмунд Палффи и Мирослав Шатан и канадская хоккеистка Хейли Викенхайзер.

Уроженец Усть-Каменогорска Александров выступал на позиции левого крайнего нападающего. Он является олимпийским чемпионом 1976 года, участником Кубка Канады того же года. Трехкратный чемпион СССР (1975, 1977, 1978) в составе ЦСКА, в составе московского «Спартака» становился серебряным (1981) и бронзовым (1980) призером турнира. Выступал за сборную Казахстана (1994-1995).

После завершения карьеры Александров с 1996 по 2002 год в качестве главного тренера возглавлял усть-каменогорское «Торпедо» и сборную Казахстана. В течение двух лет он вывел национальную команду в элитный дивизион чемпионата мира. Под его руководством сборная страны выступила на Олимпиаде 1998 года, где заняла восьмое место.

Символический свитер сборной Казахстана и памятный знак на церемонии в Братиславе получил сын хоккеиста Виктор. «Для меня и нашей семьи введение моего отца в Зал славы — особый момент, он всю жизнь отдал этой игре, сперва как игрок, а потом как тренер. Очень рад, что Международная федерация хоккея оценила его заслуги. Надеюсь, что это событие даст толчок развитию этой великолепной игры в Казахстане», — сказал он.

Горевал Виктор только по тому поводу, что рядом с ним в этот момент не было родного брата — Алана. Его смерть мистически повторила судьбу отца. Трагедия произошла 6 апреля 2004 года в самом центре Усть-Каменогорска. В джипе «Тойота Лэнд Крузер» находились шесть человек, трое из них — бывшие хоккеисты. Алан Александров сидел на переднем сиденье рядом с водителем. На высокой скорости автомобиль пошел на обгон и угодил в яму. От удара машина изменила направление и вылетела в лесополосу вдоль дороги, врезалась в дерево и перевернулась. Алан скончался на месте. Остальные пассажиры получили повреждения легкой и средней степени тяжести.

Алану Александрову было всего лишь 24 года. Родные и близкие решили похоронить его в Москве рядом с могилой отца.