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Сегодня, 17:04

Фетисов резко высказался о чемпионате мира по хоккею: «Для меня его не существует»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионате мира по хоккею.

«Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление — показывать его у нас в стране, еще и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта. Это преступление — обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет», — сказал Фетисов «СЭ».

Чемпионат мира-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире. Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.

Завтра, 27 мая, состоятся полуфинальные матчи между Канадой и Латвией, начало — в 14.20 мск, и встреча США и Германии, начало — в 18.20 мск.

Сборная Германии по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная США по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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