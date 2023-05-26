Фетисов резко высказался о чемпионате мира по хоккею: «Для меня его не существует»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионате мира по хоккею.

«Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление — показывать его у нас в стране, еще и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта. Это преступление — обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет», — сказал Фетисов «СЭ».

Чемпионат мира-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире. Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.

Завтра, 27 мая, состоятся полуфинальные матчи между Канадой и Латвией, начало — в 14.20 мск, и встреча США и Германии, начало — в 18.20 мск.