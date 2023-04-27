Никита Щитов: «Находиться в такой ситуации в ИИХФ — позор. Надо выходить первыми»

Хоккейный эксперт Никита Щитов высказался о том, что а чемпионате мира по хоккею-2023 запретили флаги России и Беларуси.

«Это то же самое, что и отстранение сборной России. Ничего нового нет. На Олимпиаде тоже играли без флага. Мое мнение — нужно приостанавливать свое членство в ИИХФ. На какое-то время, пока все не закончится. Если не мы выйдем, то рано или поздно нас оттуда уберут. Нужно заниматься своим хоккеем, развивать внутренний чемпионат. Мое мнение: лучше выходить первыми, чем получать еще одну пощечину потом. По сути, наше членство в ИИХФ и так приостановлено. Нас унижают, не пускают сборную на турниры и наших флагов уже давно нет. Я считаю, что находиться в такой ситуации в ИИХФ — это позор», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Мировое первенство состоится с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).