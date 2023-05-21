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Сегодня, 18:41

Сборная Словакии обыграла Словению в матче ЧМ-2023

Мария Гусева
Сборная Словакии обыграла национальную команду Словении.
Фото AFP
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Сборная Словакии обыграла национальную команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира — 1:0.

Единственную шайбу в этой встрече забросил нападающий Рихард Паник.

Словакия занимает 5-е место в турнирной таблице группы В, набрав 8 очков. Словения не набрала очков и располагается на последней строчке.

В следующем матче Словакия сыграет с Норвегией 23 мая. Словения проведет матч с Казахстаном 22 мая.

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Группа B

Словения — Словакия — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Паник — 2 (Регенда, Кох), 20:15 — 0:1.

Вратари: Грачнар — Шкорванек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (6+11+16) — 39 (17+13+9).

В матче группы А сборная Германии разгромила национальную команду Венгрии — 7:2.

Германия занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. В следующем матче команда сыграет с Францией 23 мая.

Венгрия располагается на 7-й строчке — 2 очка. Следующий матч сборная проведет с Австрией 22 мая.

Группа A

Германия — Венгрия — 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)

Голы: Стаховяк — 2 (Шюц, Туоми), 7:58 — 1:0. Зайдер — 1 (Тиффельс, Петерка), 35:04 — 2:0. Штурм — 4 (Сорамиес, Эль), 35:22 — 3:0. Штурм — 5 (бол., Небельс, Висманн), 37:55 — 4:0. Петерка — 3 (Тиффельс, Висманн), 42:39 — 5:0. Тербоч — 1 (Винце, Папп), 46:11 — 5:1. Файес — 1 (Штипшиц, Шебек), 48:13 — 5:2. Кахун — 1 (Петерка), 50:06 — 6:2. Й. Мюллер — 1 (Висманн, Петерка), 58:38 — 7:2.

Вратари: Нидербергер — Д. Хорват.

Штраф: 29 — 6.

Броски: 33 (15+9+9) — 16 (4+3+9).

Судьи: Хейккинен, Хрибик.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
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