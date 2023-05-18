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18 мая, 13:08

Сушинский: «Драйзайтлю неинтересно без России на ЧМ играть»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о том, что лидер национальной команды Германии Леон Драйзайтль отказался от выступления на чемпионате мира по хоккею.

«Какая разница почему он не поехал? Сезон длинный, еще после 100 игр за сборную играть? Ничего страшного в этом нет, в следующем году сыграет. Он же не сказал, что навсегда отказывается от сборной Германии? Драйзайтлю неинтересно без России на чемпионате мира играть. Мы не участвуем, что там ловить. Ждет, когда нас вернут. Пока есть шанс травмы залечить, отдохнуть, время с семьей провести. Пастрнак из «Бостона» тоже не приехал на чемпионат выступать за чехов, все люди и хотят отдыхать после тяжелого сезона. Трагедию не надо из этого делать или что-то криминальное искать», — цитирует Сушинского Legalbet.

Чемпионат мира-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://legalbet.ru/news/sushinskij-drajzajtlyu-neinteresno-bez-rossii-na/
Леон Драйзайтль
Максим Сушинский
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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