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Сегодня, 17:50

Тардиф — о возвращении российских хоккеистов на ЧМ: «Решение будет принято на следующем конгрессе ИИХФ»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» заявил, что организация еще не приняла решение о возвращении российских хоккеистов. В понедельник СМИ сообщили, что сборная России может выступить на ЧМ-2024.

«Медиа не правы. Это только слухи, ничего не решено. Решение будет принято на следующем конгрессе ИИХФ», — сказал Тардиф «СЭ».

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

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