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Сегодня, 14:58

Васильев заявил, что ему неинтересен чемпионат мира по хоккею без сборной России

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, что ему неинтересен ЧМ-2023 по хоккею без участия сборной России.

«Я всегда смотрел чемпионат мира по хоккею, от первого и до последнего матча болел за наших. Но чемпионат мира без участия России мне будет совсем неинтересен. Мне никакие соревнования неинтересны без участия России, особенно, в которых наша команда — один из фаворитов, даже не в лучшей форме претендует на медали. Для золотых медалей еще и фактор везения нужен. Наши бы здорово дали бой всем этим хейтерам в отношении России», — цитирует Васильева Legalbet.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборную России от участия в турнирах. В марте организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая.

Источник: https://legalbet.ru/news/vasilev-chempionat-mira-bez-rossii-voobshe-neinteresen/
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