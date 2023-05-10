Васильев заявил, что ему неинтересен чемпионат мира по хоккею без сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, что ему неинтересен ЧМ-2023 по хоккею без участия сборной России.

«Я всегда смотрел чемпионат мира по хоккею, от первого и до последнего матча болел за наших. Но чемпионат мира без участия России мне будет совсем неинтересен. Мне никакие соревнования неинтересны без участия России, особенно, в которых наша команда — один из фаворитов, даже не в лучшей форме претендует на медали. Для золотых медалей еще и фактор везения нужен. Наши бы здорово дали бой всем этим хейтерам в отношении России», — цитирует Васильева Legalbet.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборную России от участия в турнирах. В марте организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая.