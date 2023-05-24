Странный матч на чемпионате мира. Хозяйка турнира Латвия обыграла сильнейшую сборную и вышла в плей-офф

Команда Харийса Витолиньша вырвала победу у не проигрывавших до этого швейцарцев и оставила без четвертьфинала Словакию.

Чемпионат мира. Группа B

Швейцария — Латвия — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Фрейбергс — 1 (Индрашис), 21:43 — 0:1. Фиала — 1 (Корви), 26:02 — 1:1. Аболс — 5 (Балцерс, Фрейбергс), 26:34 — 1:2. Миранда — 2 (Риат, Корви), 47:03 — 2:2. Амбюль — 4 (Фиала), 53:46 — 3:2. Даугавиньш — 3 (Аболс, Балцерс), 54:56 — 3:3. Балцерс — 1 (бол., Балинскис, Якс), 62:25 — 3:4.

Вратари: ван Поттельберге — Силов.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 32 (9+10+12+1) — 28 (8+9+6+5).

Судьи: Каукокари, Макфарлейн.

23 мая. Рига. «Арена Рига».

Сборная Швейцарии примерила образ Робин Гуда в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Команда Патрика Фишера заранее гарантировала первое место и комфортного соперника по четвертьфиналу. Альпийцы катком прошлись по конкурентам, выиграв шесть матчей из шести, и ни разу не пропустили больше двух шайб. Игра с Латвией ничего не решала для Швейцарии — чего не скажешь о прибалтах, которые бились со Словакией за выход в плей-офф. Для этого хозяевам турнира оставалось набрать хотя бы одно очко в матче с лидером группы. Не без помощи соперника Латвия справилась с этой задачей.

Безголевой первый период стал логичным следствием осторожных 20 минут. Одни не хотели, другие не могли — так емко можно описать происходящее на льду. Швейцарцы сделали латвийцам скромный подарок. На заключительный групповой матч сборную вывел номинальный третий вратарь Йорен ван Поттельберге. Леонардо Дженони и Роберт Майер получили заслуженный выходной за превосходные прошлые матчи. За шесть игр Швейцария пропустила только шесть шайб. Блистательный результат! С ван Поттельберге в воротах альпийцы установили личный антирекорд турнира и впервые доигрались до овертайма.

Латвия на групповом этапе оставила смешанные впечатления. Главное достижение давнего друга российского хоккея Харийса Витолиньша, руководившего сборной, в том, что команда набрала максимум очков с аутсайдерами. Латвийцы уничтожили Казахстан (7:0). Не без нервов разобрались со Словенией (3:2) и Норвегией (2:1). Вдобавок вырвали победу в овертайме над Чехией (4:3 ОТ). Как бы вальяжно ни подошли швейцарцы к матчу, который ничего не решал, хозяева отнеслись ответственно и спаслись за пять минут до конца третьего периода . Неувядающий Каспарс Даугавиньш, который сезон-2022/23 отбегал за немецкий «Изерлон Рустерс», сравнял счет и подарил стране выход в плей-офф.

В овертайме Швейцарию подвела дисциплина. Удаления в формате «3 на 3» беспощадно наказываются. Так и получилось в сегодняшнем матче. Форвард системы «Тампы» Рудолфс Балцерс воспользовался поперечным пасом и неотразимым броском взорвал переполненные трибуны «Арены Рига». В концовке матча не покидало ощущение, что игра завершилась так, как все и хотели. Альпийцы изначально выходили без мысли умирать за каждую шайбу. Фишер дал отдохнуть некоторым лидерам. Это облегчило хозяевам путь в четвертьфинал. Большого удивления результат сегодняшнего матча не вызвал.