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Сегодня, 21:09

Чуперка: «Возможно, уровень высшей лиги Казахстана сравняется с РПЛ»

Алина Савинова
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Полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка, выступавший за «Астану», допустил, что чемпионат Казахстана в будущем может сравняться по уровню с РПЛ.

«Возможно, так и будет. Там подрастают молодые ребята, поднимают общий уровень. В какой-то момент у сборной Казахстана не получалось хорошо играть, сейчас наоборот. Молдавия тоже много лет ничего не могла выиграть. Сейчас посмотрите, как они идут. Могли даже выйти на Евро. Молодежь растет и поднимает уровень», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-chuperka-vozmozhno-uroven-vy-sshej-ligi-kazahstana-sravnyaetsya-s-rpl/
Валерий Чуперка
Футбол
РПЛ
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