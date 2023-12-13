Полузащитник «Кайрата» Крачковский: «Четвертое место не очень хороший результат»

Российский полузащитник «Кайрата» Антон Крачковский оценил результаты команды в прошедшем сезоне.

«Если судить объективно, то, наверное, четвертое место для нас не очень хороший результат. Хотелось бы попасть в тройку. Лично для себя могу сказать, что какие-то игры мог сыграть и лучше, более качественно. Думаю, что отдали много очков командам из нижней части турнирной таблицы. Некоторым мы проиграли, с кем-то сыграли вничью», — приводит слова Крачковского Meta-ratings.kz.

«Кайрат» занял четвертое место в итоговой таблице казахстанской премьер-лиги.

Крачковский перешел в «Кайрат» из ЦСКА в марте 2022 года. В этом сезоне он провел за клуб 29 матчей во всех турнирах и сделал 5 результативных передач.