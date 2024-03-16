Зуев: «Когда я приехал на первый сбор сборной Казахстана, была большая волна негативных комментариев»

Полузащитник «Арсенала» Александр Зуев поделился мнением о негативных комментариях в свой адрес после смены спортивного гражданства.

«Когда я приехал на первый сбор сборной Казахстана, была большая волна негативных комментариев. Это было невозможно не увидеть. Для меня это новые ощущения, от которых нелегко абстрагироваться. В тот момент задумался, как живут звезды мирового масштаба. Понял, что нужно уметь это проживать и спокойно относиться.

Когда я провел дебют, получилось отыграть хороший матч. После игры был сплошной позитив. До дебюта мнение людей было 50 на 50. Я сыграл нормально, сразу пошло больше позитива, — приводит слова Зуева Meta-ratings.kz.

27-летний вингер получил гражданство Казахстана летом 2023 года и дебютировал за национальную команду в ноябре в отборочной игре с Сан-Марино (3:1) за право выхода на чемпионат Европы-2024.