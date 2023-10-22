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Историческое чемпионство «Ордабасы» и новая интрига. Итоги 25-го тура чемпионата Казахстана

Галина Глазко
редактор интернет отдела
«Ордабасы» стал чемпионом Казахстана.
Фото ФК «Ордабасы»
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Все расклады перед завершающим туром.

За тур до финиша сезона в чемпионате Казахстана определился победитель — им стал «Ордабасы». Чем еще запомнился 25-й тур?

Борьба за второе место

Казахстан: Высшая лига. 25-й тур
22 окт, 00:00. Okzhetpes (Кокшетау)
Окжетпес
1:1
Актобе

Идущий на третьем месте «Актобе» сыграл вничью с «Окжетпесом» (1:1), потеряв важные для себя очки. Теперь у команды экс-динамовца Андрея Карповича 49 баллов, а впереди — решающий матч.

«Два разных тайма получились. Первый был безобразным с нашей стороны. Команда не должна так играть. Не было видно желания победить. Сделали замены, поговорили в перерыве и немножко прибавили. Хотел бы поблагодарить болельщиков — каждый матч играем как дома, за это им большое спасибо», — сказал Карпович на послематчевой пресс-конференции.

Казахстан: Высшая лига. 25-й тур
21 окт, 00:00. Astana Arena (Астана)
Астана
2:1
Жетысу

«Астана» не упустила свой шанс: одержала победу над «Жетысу» (2:1) и набрала 52 очка. Благодаря этому в премьер-лиге определилась главная интрига последнего тура — кому достанется серебро? 29 октября «Астана» сыграет с «Шахтером», а команда Андрея Карповича в этот же день примет «Жетысу».

Для «Кайрата» все уже решено

Казахстан: Высшая лига. 25-й тур
21 окт, 00:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
4:1
Аксу

«Кайрат» разгромил «Аксу» (4:1) и по итогам этого сезона стал четвертым с 43 очками. Экс-команда Андрея Аршавина стала недосягаемой для идущего на пятом месте «Кызылжара», но и догнать расположившегося на третьей строчке «Актобе» клуб из Астаны уже точно не сможет.

«Кайрату» осталось сыграть с «Атырау», но этот матч уже ни на что не влияет. Важным для команды остается только финал Кубка страны: если «Ордабасы» обыграет «Тобол», то столичный клуб получит заветную путевку в еврокубки.

Историческое чемпионство

Казахстан: Высшая лига. 25-й тур
22 окт, 00:00. Kazhimukan Munaytpasov (Чимкент)
Ордабасы
3:1
Шахтер Кг

«Ордабасы» мог оформить досрочное чемпионство еще 21 октября, если бы «Астана» потеряла очки в матче с «Жетысу». В итоге для триумфа команде из Шымкента достаточно было сыграть вничью с «Шахтером». «Ордабасы» перевыполнил задачу, победив 3:1. При этом интрига была убита уже на 12-й минуте, когда хозяева повели в два мяча.

Для «Ордабасы» это первое чемпионство, которое открывает путь в Лигу чемпионов. Сегодня Шымкент гуляет!

Завершающий, 26-й тур пройдет 29 октября. Напомним, что еще в прошлые выходные «Аксу» и «Каспий» лишились всех шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе и покинули КПЛ.

Все результаты

21 октября
«Мактаарал» — «Кызылжар» — 2:1
«Тобол» — «Каспий» — 1:1
«Кайрат» — «Аксу» — 4:1
«Астана» — «Жетысу» — 2:1
22 октября
«Окжетпес» — «Актобе» — 1:1
«Кайсар» — «Атырау» — 1:0
«Ордабасы» — «Шахтер» — 3:1

Турнирная таблица после 25-го тура КПЛ

Чемпионат Казахстана по футболу: таблица и календарь в актуальном виде, новости и статьи

Футбол
ФК Актобе
ФК Астана
ФК Кайрат
ФК Ордабасы
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