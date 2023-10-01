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Сегодня, 20:10

Массовая драка и шаг до исторического чемпионства «Ордабасы». Итоги 24-го тура чемпионата Казахстана

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Футболисты «Ордабасы».
Фото ФК «Ордабасы»
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Уже известно, кто вылетел из высшей лиги.

В казахстанской премьер-лиге завершился 24-й тур, который приблизил «Ордабасы» к историческому чемпионству. «СЭ» рассказывает о главных событиях уик-энда в казахстанском футболе.

Массовая драка и два удаления

Казахстан: Высшая лига. 24-й тур
30 сент, 00:00. Shakhtyor (Караганда)
Шахтер Кг
2:1
Тобол Кс

Матч в Караганде, где местный «Шахтер» принимал «Тобол», запомнится не только игрой. На 57-й минуте на поле вспыхнула массовая драка, которую начали грузинский защитник «горняков» Антон Толордава и россиянин Альберт Габараев из «Тобола». Другие футболисты бросились их разнимать, но по итогу сами оказались участниками столкновения. В результате Толордава и Габараев получили прямые красные карточки, а команды доигрывали 10 на 10.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шахтера», который теперь имеет в своем активе 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Тобола» — 29 баллов и восьмая строчка.

«Ордабасы» — чемпион?

Казахстан: Высшая лига. 24-й тур
01 окт, 00:00. Zhetysu (Талды-Курган)
Жетысу
1:2
Ордабасы

«Ордабасы» с 55 баллами находится в шаге от первого в своей истории чемпионства. На протяжении последних трех туров шымкентский клуб только терял очки, сыграв вничью с «Тоболом» (0:0) и уступив «Актобе» (1:2), а также «Астане» (1:2). Однако на решающий отрезок команда собралась и одержала важнейшую победу над талдыкорганским «Жетысу» (2:1). И теперь, чтобы оформить чемпионство, «Ордабасы» достаточно набрать всего одно очко в двух заключительных матчах.

Казахстан: Высшая лига. 24-й тур
30 сент, 00:00. Tcentralny (Актюбинск)
Актобе
2:0
Астана

«Астана», которая идет второй с 49 очками, кажется, смирилась с тем, что золото упущено. На игру с «Актобе» действующий чемпион выставил второй состав и проиграл 0:2. Команда делает ставку на Лигу конференций, результаты на внутренней арене для нее вторичны.

Хотя теоретические шансы на чемпионство остались: чтобы догнать лидера, необходимо победить в двух оставшихся матчах и надеяться, что «Ордабасы» уступит и «Шахтеру», и аутсайдеру «Каспию». При таком раскладе в таблице будет равенство очков, а команды проведут золотой матч. Правда, верится в это с трудом. Даже главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян на послематчевой пресс-конференции признал, что борьба за титул окончена.

«У нас был шанс вернуться в чемпионскую гонку. Понятно, что это было сложно из-за плотного графика. Мы сократили отставание от «Ордабасы» на три очка. Но нам не удалось выиграть: кто-то не справился с давлением, не реализовали свои моменты», — приводит слова Бабаяна пресс-служба клуба.

Игровой эпизод матча &laquo;Ордабасы&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Астана&raquo;. Бойкот футболистов и черная полоса лидера. Итоги 23-го тура чемпионата Казахстана

«Каспий» и «Аксу» — на выход!

Казахстан: Высшая лига. 24-й тур
01 окт, 00:00. Zhas Kanat (Актау)
Каспий
1:1
Кайрат
Казахстан: Высшая лига. 24-й тур
01 окт, 00:00. Tcentralny (Павлодар)
Аксу
2:0
Кайсар

В этом туре удивили аутсайдеры. «Аксу» неожиданно победил «Кайсар» (2:0), а «Каспий» сыграл вничью с «Кайратом» (1:1). Однако эти набранные очки им уже никак не помогут. «Каспий» остается на последнем месте с 15 баллами, а «Аксу» (18) занимает 13-ю строчку. У «Мактаарала», идущего на 12-м месте, 24 очка. Таким образом, «Аксу» и «Каспий» лишились всех шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе.

Все результаты 24-го тура

30 сентября
«Шахтер» — «Тобол» — 2:1
«Актобе» — «Астана» — 2:0

1 октября
«Кызыл-Жар» — «Окжетпес» — 1:2
«Аксу» — «Кайсар» — 2:0
«Жетысу» — «Ордабасы» — 1:2
«Каспий Актау» — «Кайрат» — 1:1
«Атырау» — «Мактаарал» — 2:0

Турнирная таблица после 24-го тура КПЛ

Чемпионат Казахстана по футболу: таблица и календарь в актуальном виде, новости и статьи

Футбол
ФК Актобе
ФК Астана
ФК Кайрат
ФК Ордабасы
ФК Тобол
ФК Шахтер (Караганда)
4
0
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