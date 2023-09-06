«При Адиеве игроки сборной Казахстана понимают: можем победить любого!» Интервью Рохуса Шоха

Вице-президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Рохус Шох рассказал «СЭ» об уровне чемпионата Казахстана, лимите, ситуации с «Тоболом» и российскими игроками, шансах сборной и молодежной лиге.

«Ордабасы», «Астана», «Тобол» не боролись бы за выживание в РПЛ

— Как бы сейчас оценили уровень чемпионата Казахстана? — вопрос Рохусу Шоху, который в России известен по работе в РФС, «Роторе», ЦСКА, «Ростове» и «Урале».

— Чемпионат Казахстана развивается, это поступательное движение. Есть несколько топ-клубов, а средний уровень остальных примерно равный. Самое главное, что за турниром интересно наблюдать. В плане зрительского внимания чемпионат, на мой взгляд, прибавил. Улучшается качество трансляций, приходят рекламодатели, с трудом, но есть подвижки в улучшении инфраструктуры. Когда я был руководителем ПФЛК (Профессиональная футбольная лига Казахстана), нами совместно с федерацией были инициированы более жесткие меры лицензирования стадионов премьер-лиги, и этот механизм уже начал давать свои плоды. Так, уже заканчиваются реконструкции арен в Петропавловске и Кокчетаве. В прошлом году, когда я был в Кокчетаве, у нас состоялся деловой разговор с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым. Он пожал мне руку и сказал, что они точно сделают полную реконструкцию стадиона. Слово свое сдержал.

— Уровень турнира просел за последние годы?

— Если говорить о громких именах в составах клубов-лидеров, наверное, так может действительно показаться. Но прежде всего это связано с изменениями структуры финансирования профессиональных клубов со стороны государства. Они теперь должны более разумно тратить деньги, в том числе проводить селекцию среди местных, а не везти дорогих легионеров.

В какой-то момент по результатам в еврокубках Казахстан немного просел. Ведь еще недавно «Астана» являлась постоянным участником групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы, даже выходила в весеннюю стадию. В группу также попадали и другие команды: «Кайрат», «Шахтер».

Но сейчас опять наблюдается подъем, это очевидно. «Астана» вновь пробилась в групповую стадию еврокубков. «Актобе» и «Тобол» неплохо выступили в квалификации и при определенном везении тоже могли встретить еврокубковую осень.

— Похоже, в этом сезоне будет новый чемпион?

— У «Ордабасы» сейчас очень серьезный отрыв в очках, но я бы пока еще не списывал конкурентов со счетов. Та же «Астана» сделала большую ставку на квалификацию еврокубков, поэтому где-то в чемпионате недосчиталась очков. По той же причине были незапланированные потери и у «Актобе». Радует болельщиков своей игрой «Кайрат». Сейчас это молодая команда, делающая ставку на собственных воспитанников. Это стало возможным благодаря тому, что собственник клуба Боранбаев в свое время построил великолепную инфраструктуру и для главной команды, и для академии. В России, наверное, только Галицкий в Краснодаре может похвастать условиями лучше. Эта системная работа дает плоды сегодня, «Кайрат» довольно успешно играет за счет своих воспитанников.

Резюмируя — у «Ордабасы» отличный плацдарм для борьбы за чемпионство, но вся борьба впереди. Отдельно отмечу, что еще год назад клуб испытывал серьезные финансовые проблемы, был бан от ФИФА на трансферы, хватало и других сложностей. Аким не бросил клуб, помог погасить долги, пригласил нового руководителя, известного на юге Казахстана предпринимателя Бауыржана Абдуаитова, который ранее построил две современные тренировочные базы со множеством натуральных и искусственных полей в Шымкенте и Туркестане. Аким ему доверил клуб, и вот результат — «Ордабасы» главный претендент на золото.

— За какое место боролся бы «Ордабасы» в РПЛ?

— Такие прогнозы всегда сложно давать, ведь существует слишком много факторов, которые следует учитывать. Конечно, у грандов РПЛ куда более серьезные бюджеты, но при определенных условиях «Ордабасы», «Астана» и те же «Актобе» и «Тобол» были бы конкурентоспособны и выступили бы достойно. За выживание бы точно не боролись.

Футболисты «Тобола». Фото ФК «Тобол»

Мог ли «Тобол» не выйти на игру с «Виторией»?

— Как бы оценили выступление казахстанских клубов в еврокубках?

— Частично я уже ответил на этот вопрос. Сразу три клуба в теории могли попасть в групповую стадию Лиги конференций. Это, конечно, было бы огромным успехом. В результате прошла только «Астана», но и «Тобол», выбивший из турнира «Базель», и «Актобе» проявили себя очень достойно.

— «Тобол» мог вообще не выйти на матч против «Витории»? Российских футболистов не пускали в Чехию.

— К счастью, оперативно и профессионально сработало руководство ФК «Тобол», в том числе была коммуникация с руководством УЕФА, и выход был найден, клуб сыграл полноценным составом. Насколько эта ситуация повлияла на итоговый результат, мне сложно сказать. У болельщиков, конечно, были большие надежды, что в гостях получится отыграться, но, к сожалению, не вышло. Но и объективно соперник — «Виктория» — крепкий серьезный клуб.

— То, что лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана является 35-летний Жоау Паулу, говорит о невысоких скоростях первенства?

— Повторю всем известную цитату — «В футбол играют не паспорта», да и дело тут точно не в скоростях. Бомбардирские успехи говорят о высоком мастерстве и профессионализме Жоау. Это качественный мастер, его лидерство неслучайно. Он не утратил голевое чутье. Чемпионат от наличия такого игрока только выигрывает. Тем более сегодня 35 лет для футболиста далеко не закат карьеры. Посмотрите, сколько его ровесников сейчас остаются на ведущих ролях, в том числе и в европейских топ-клубах.

Бактиер Зайнутдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зайнутдинов закрепится в «Бешикташе». Алип прав, что не покинул «Зенит»

— С чем лично вы связываете такое удачное выступление сборной Казахстана?

— Я слышал мнения от некоторых экспертов, что Казахстану просто везет. Но везет тому, кто везет. Безусловно, доля удачи присутствовала, но куда в футболе без фарта? Другой вопрос — как сделать так, чтобы эта удача приходила? Для этого нужна серьезная работа. Сборная выиграла свою группу в Лиге наций и теперь показывает хорошие результаты в квалификации Евро. Это уже говорит о закономерности. Здесь я хотел бы в первую очередь выделить Магомеда Адиева, который сумел создать коллектив единомышленников и вселить в команду уверенность, что уровень их мастерства позволяет выигрывать матчи. Естественно, важна и полная поддержка федерации футбола, которую возглавляет Адлет Барменкулов. Та атмосфера, которую удалось создать тренерскому штабу, дает результат. Игроки едут в сборную с огромным желанием и уверенностью, что они могут обыграть любого соперника. Отдельно стоит сказать о казахстанских болельщиках. Именно их мощная поддержка в домашних матчах является тем самым 12-м игроком сборной. В уже ставшем легендарным матче против Дании стадион даже при счете 0:2 гнал команду вперед и верил в нее (встреча завершилась со счетом 3:2. — Прим. «СЭ»).

— Как оцените шансы в матчах с Финляндией и Северной Ирландией?

— Соперники непростые — которым нельзя терять очки, если они рассчитывают продолжить борьбу в отборочном цикле. Верю, что домашний стадион и та позитивная атмосфера в сборной, о которой я говорил, станут важными факторами в этих играх и скажутся на итоговом положительном результате. Мы все желаем сборной удачи и успеха.

— Как в Казахстане восприняли переход Зайнутдинова в «Бешикташ»?

— Бахтиер мой земляк, мы из одного города и из одной футбольной школы — джамбульской. С его первым детским тренером я в свое время вместе играл в футбол. Конечно, когда появились первые новости о его возможном переходе, я с футболистом общался и сказал ему, что «Бешикташ» — топ-клуб, который постоянно играет в еврокубках. ЦСКА, к сожалению, сейчас этого лишен. Первый матч в Турции получился у него отличным, он забил победный решающий гол. Я верю, что Зайнутдинов закрепится в «Бешикташе» и станет там одним из лидеров. Баха очень талантливый парень, невероятно профессиональный и трудолюбивый.

— Алип правильно поступил, оставшись в «Зените»?

— Учитывая то, что Нуралы сейчас имеет постоянную игровую практику в «Зените», думаю, он не жалеет о своем решении. Играть в таком топ-клубе дорогого стоит. Считаю, он поступил правильно.

— Можете назвать казахстанских игроков, которые могли бы заинтересовать клубы РПЛ?

— Я бы смотрел в первую очередь в сторону молодых футболистов. Хорошо проявляют себя на уровне национальной сборной Самородов, Кенесов, Астанов. Есть еще целый ряд игроков, которые могут вырасти в хороших мастеров. В том числе много талантливых футболистов 16-18 лет, которые уже стучатся в основные составы своих клубов.

Болельщики «Кайрата». Фото ФК «Кайрат»

Посещаемость, лимит

— Как обстоят дела с посещаемостью в высшей лиге?

— В Шымкенте на «Ордабасы» было уже несколько аншлагов. «Кайрат» в домашней игре с «Актобе» собрал более 20 тысяч. Это очень серьезные цифры. В самом Актобе традиционные солд-ауты на многих матчах, билеты на топовые игры невозможно достать. Стадион там небольшой, на 13 тысяч, но уникальный, построенный еще в советское время, без беговых дорожек. Там неповторимая атмосфера, а сам город очень футбольный, в чем-то на него похожи российские Волгоград или Воронеж. Клубы потихоньку учатся привлекать зрителей: проводить матч-дэй, облагораживать стадионы, организовывать перед матчами концерты, розыгрыши призов среди зрителей. Немаловажен и фактор успехов команды на поле. «Ордабасы» идет в лидерах, поэтому и может похвастать рекордной посещаемостью.

— Сколько частных клубов сейчас в чемпионате Казахстана?

— Для Казахстана футбол, как и для России, во многом социальный заказ со стороны государства, поэтому многие клубы финансируются из бюджетов акиматов, при этом выделяемые средства строго регламентированы и ограничены. Хочешь больше — зарабатывай сам. В КПЛ (Казахстанская премьер-лига) сейчас по-настоящему частный клуб один, это «Кайрат». Недавно в «Тобол» пришел частный инвестор, но там частно-государственное партнерство — 50 на 50. В лигах статусом ниже есть несколько интересных частных проектов, возможно, когда-то они дорастут и до элитной лиги.

— Какая сейчас формула лимита на легионеров в чемпионате?

— В заявку на сезон каждый клуб может включить не более восьми легионеров, еще двоих иностранцев дополнительно можно заявить при условии внесения солидной суммы на развитие футбола в адрес КФФ. На поле при этом одновременно разрешено находиться только семи легионерам. Также стоит помнить, что футболисты с гражданством стран ЕАЭС, куда помимо Казахстана также входят Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия, легионерами не считаются. Очень важное правило, влияющее на количество иностранцев в заявке, — необходимость иметь в ней не менее 13 воспитанников, считай — казахстанцев, при этом суммарно основная заявка не может состоять более чем из 25 человек.

— Ваше отношение к этой формуле?

— Ни одно ограничение нельзя назвать идеальным или совершенным, поэтому отношусь к такому правилу спокойно. Остро не стоит вопрос ни об ужесточении лимита, ни о его смягчении. Сейчас есть некоторый баланс. Как будет развиваться ситуация с лимитом дальше — посмотрим. Надеюсь, что в ближайшее время придет молодая поросль талантливых ребят, которая и без лимита сможет конкурировать с легионерами, и это даст возможность клубам приглашать более качественных иностранцев.

Рохус Шох. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юношеская лига

— Вы коснулись темы молодых талантов, поэтому нельзя не спросить, как дела у юношеский лиги QJ League, которую вы запустили и возглавили весной.

— Идея создания такой лиги появилась у меня в прошлом году, когда я объезжал с визитами регионы страны. Там общался не только с руководителями клубов и главами областей, но и с тренерами, в том числе детскими. Тогда сделал для себя вывод, что казахстанскому футболу очень не хватает проекта сродни MLS-Next в США, ЮФЛ в России или молодежным лигам в Европе, которые являются своеобразными мостами между детско-юношеским футболом и взрослым. Ребята, оставаясь еще воспитанниками футбольных центров и академий, уже должны играть в ритме профессионалов, в недельном цикле, с матчами дома и на выезде и так далее. Одно дело, конечно, идея, другое — как ее воплотить и, самое главное, найти финансирование под такой серьезный проект. Так сложилось, что я познакомился с молодым казахстанским бизнесменом и меценатом Тимуром Турловым. Рассказал ему об этой идее, она его очень заинтересовала. Он считает крайне важным для Казахстана, чтобы крупный бизнес вкладывал средства в развитие страны, в человеческие ресурсы, в молодежь. В реализации этого проекта он увидел как раз такую возможность. Мы стали единомышленниками, мне удалось вовлечь его в футбол, которым он раньше особо не интересовался. После обсуждения с президентом КФФ Адлетом Барменкуловым пришли к общему решению — создается юношеская лига как отдельный проект федерации, я как вице-президент КФФ его патронирую. Федерация передала все права на проведение детско-юношеских турниров по старшим возрастам вновь созданной организации QJ League, а структуры Тимура Турлова взяли на себя ее полное финансирование. QJ League стартовала в апреле, но ей уже есть чем гордиться.

— Например?

— К нам на открытие пришло 18 тысяч человек, для матча юношей — невероятные цифры. Недавно игру на моей родине, в Таразе, посетило 12 тысяч. Полный стадион! Там такого не было 20 лет, а тут люди пришли на матч 17-летних юношей «Тараз» — «Кайрат»! Потрясающая атмосфера, поищите — в интернете много видео оттуда. Важно, что клубы продавали на эти матчи билеты, пусть недорого, но тем не менее. Сегодня основу юношеских сборных Казахстана составляют ребята из лиги, причем есть среди них те, кого до появления QJ League тренеры не рассматривали как кандидатов. Ребята проявили себя в новом турнире, и вот они уже в сборной.

Сейчас в дебютном сезоне у нас играет один возраст — U-18. В турнир вовлечены 12 сильнейших юношеских команд при профессиональных клубах из 10 регионов Казахстана. Победитель попадает в юношескую Лигу УЕФА. В 2024 году будет уже два возраста, плюс подключатся команды из тех областей, которые пока что не задействованы в проекте. В 2025-м рассчитываем добавить третий возраст и запустить лигу девочек. Это ближайший горизонт планирования, а в целом уже сейчас проект ориентирован как минимум на 8-10 лет при поддержке федерации футбола и полном понимании финансирования со стороны Тимура Турлова.