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Сегодня, 18:45

Андретти: «Наша новая база будет больше, чем у «Феррари» в Маранелло»

Андретти заявил, что его новая командная база будет больше, чем у «Феррари»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти рассказал о планах по строительству большой объединенной штаб-квартиры автоспортивной команды «Андретти Автоспорт».

«Новая штаб-квартира будет больше, чем завод «Феррари» в Маранелло. Дело не только в IndyCar. Мы хотим сделать то, что никогда не делалось раньше. Мы хотим участвовать во всех видах автоспорта от «Ле-Мана» и Монако до «500 миль Индианаполиса» и «500 миль Дайтоны». И мы хотим, чтобы в будущем все это размещалось под одной крышей. Это наша большая цель, и у нас есть планы, как ее достичь», — приводит слова Андретти Indy Star.

Сын Марио, Майкл Андретти, в настоящее время пытается создать проект команды «Формулы-1», однако он столкнулся с сопротивлением от некоторых действующих команд. Отмечается, что главной причиной является перераспределение призового фонда.

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