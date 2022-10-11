Кросс-седан как явление: собратья уходящей «Весты»

Модификация Cross Sedan исключена из линейки Lada Vesta и, скорее всего, ее не будет после рестайлинга. А ведь подобной экзотики в мировом автопроме было не так уж много...

«Москвич-410»

«Москвич-410».

Самым массовым из советских седанов-вездеходов (около 8 тысяч экземпляров) был «Москвич-410», выпускавшийся на рубеже 50—60-х годов прошлого века. Кузов обычного «Москвича-402» установили на шасси с рессорной подвеской неразрезных мостов и подключаемым полным приводом, максимальная скорость автомобиля составляла 85 км/ч при мощности двигателя 35 л. с. Примечательно, что прототип модели был разработан на ГАЗе и имел обозначение М-73, но в самом Нижнем Новгороде тема не получила достойного продолжения. Полноприводную «Волгу» ГАЗ-24-95 с мостами от УАЗа разработали, но выпустили в 1974 году всего в нескольких опытных экземплярах.

AMC Eagle.

AMC Eagle

Какой вездеход мог бы получиться из «Волги», показала компания American Motors, позднее поглощенная «Крайслером». В конце 1970-х она освоила выпуск целого семейства моделей Eagle, в который входили седан, универсал и двухдверное купе. По сравнению с базовой моделью Concord, имевшей лишь задний привод, клиренс увеличился почти вдвое. AMC Eagle имел задний мост на рессорах, но передняя подвеска — независимая, двухрычажная, все один в один как у «Волги», на которую он был похож и габаритами. Полный привод — постоянный, с межосевым дифференциалом, двигатель — рядная «шестерка», коробка передач — либо механическая четырехступенчатая, либо трехступенчатый «автомат». В 1988 году производство было прекращено, достойного преемника Eagle не получил, причем это касается не только седана.

Legacy Outback Sedan.

Legacy Outback Sedan

Путь компании Subaru к седану повышенной проходимости был довольно долгим — от обычной полноприводной легковушки Leone, через Impreza и Legacy. Лишь в 1998 году, через пару лет после дебюта универсала Outback первого поколения, на американский рынок вывели Legacy Sport Utility Sedan. В следующем поколении трехобъемник все же получил обозначение Outback, но за пределами Америки его все равно мало кто знал. Да и там от данного типа кузова в конце концов отказались, ограничившись универсалом (который фактически превратился в полноценный кроссовер) и обычным полноприводным седаном Legacy.

Lincoln Navicross.

Lincoln Navicross

Концептуальных кросс-седанов было не так уж мало, но один из самых интересных — Lincoln Navicross, показанный в Детройте в 2003 году. Довольно компактная по американским меркам четырехдверка (габаритная длина — 4740 мм) классических пропорций имела кузов без средних стоек и 20-дюймовые колеса. По словам разработчиков, Navicross был оснащен двигателем такого же литража, как у AMC Eagle (4,2 л), но уже восьмицилиндровым. Сегодня, почти двадцать лет спустя, дизайн концепта может показаться несколько наивным, да и серийного воплощения он не получил, но приставка cross в названии, как видим, пригодилась другим производителям.

Volvo S60 Cross Country.

Volvo S60 Cross Country

А вот что оказало прямое и бесспорное влияние на концепцию «Весты Кросс» — это Volvo S60 Cross Country. Ведь шеф-дизайнер ВАЗа Стив Маттин, по инициативе которого был создан приподнятый седан, прежде работал именно на шведский бренд, и сходство между двумя автомобилями очевидно. Как, увы, и разница: у «Весты», в отличие от Cross Country, нет полного привода. Любопытно, что сам седан-кроссовер Volvo, в свою очередь, появился не без российского влияния: еще в 1990-х годах компания «Обухов Engineering» начала эксперименты с соответствующим тюнингом, которые увенчались созданием лифтованного седана S60R.

Renault Logan Stepway.

Renault Logan Stepway

В конце 2018 года, вскоре после дебюта седана Vesta Cross, на российский рынок вышла аналогичная версия Renault Logan. В Европе данная модификация не предлагалась, там приподнятый Logan был доступен только в кузове универсал, которого, в свою очередь, не было у нас. Такая модельная политика была продиктована представлениями о некой особой любви россиян к седанам, во многом навязанным самими же производителями. Ошибочность этого подхода показала относительно невысокая популярность седана Vesta Cross, на который пришлась незначительная доля продаж, порядка трех процентов. Впрочем, Logan Stepway покинул нас не из-за этого, а вместе со всем модельным рядом Renault, хотя суть от этого не меняется. Похоже, класс кросс-седанов вымер окончательно, в какой-то степени переродившись в формат приподнятых купеобразных хэтчбеков типа Renault Arkana, но это уже совсем другая история.