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Сегодня, 08:30

Чем заняться на шиномонтаже: совмещаем полезное с еще более полезным

Дмитрий Юрасов
Сезонная смена шин.
Фото Global Look Press
Шиномонтаж.
Фото Global Look Press
Автомобильные шины.
Фото Global Look Press
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Сезонная переобувка — хороший повод провести ревизию некоторых узлов автомобиля, независимо от того, переобуваетесь вы самостоятельно или пользуетесь услугами профессионалов.

В плане смены покрышек все автовладельцы делятся на две категории — те, кто хранит в гараже или на балконе смонтированные колеса с дисками, и те, кто считает более удобным дважды в год монтировать разные покрышки на одни и те же диски. У каждого решения есть свои плюсы и минусы: в частности, при монтаже шин с асимметричным дизайном протектора не особенно грамотный мастер вполне может поставить их «наизнанку», внутренней стороной наружу, — такое редко, но бывает. А при установке на автомобиль колес, обутых в резину с направленным рисунком, нужно следить за соблюдением направления вращения — это более актуально для самостоятельной переобувки. Но есть и общая специфика: в обоих случаях есть смысл провести небольшой техосмотр, хотя в хорошем шиномонтаже это, скорее всего, сделают и без напоминаний.

Шиномонтаж. Фото Global Look Press
Шиномонтаж.
Фото Global Look Press

Сняв колеса с машины, мы получаем отличный доступ к тормозным механизмам, и их нужно осмотреть в первую очередь. Главный показатель исправности дисковых тормозов — сохранность колодок, которая характеризуется остаточной толщиной фрикционных накладок. Если она приближается к двум миллиметрам, нужно срочно искать новые колодки, а еще лучше иметь их в запасе, чтобы заодно поменять — многие шиномонтажные мастерские оказывают такую услугу. Если этого не сделать, изношенные до металла колодки вскоре напомнят о себе неприятным скрежетом, но это еще полбеды — они начнут царапать тормозные диски, стремительно приближая их кончину. Кстати, состояние дисков тоже можно оценить: если оно вызывает опасения, их придется или проточить (иногда это делают прямо на машине), или поменять, в зависимости от запущенности ситуации. Наконец, еще один признак здоровья тормозов — наличие небольшого люфта, который можно почувствовать, покачав скобу суппорта.

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Отдельная тема — целостность шлангов и трубок, не только тормозных: они не должны быть «лохматыми», замятыми или раздувшимися, с какими-либо потеками. Плохо, если подтекает масло из амортизаторов, хотя немного «потеть» они могут, — а вот пыльники шарниров привода колес должны быть не только целыми, но и сухими. Заодно стоит пройтись по всем резиновым деталям: гофры, сайлент-блоки, буферы и т. д. не должны иметь повреждений, иначе в ближайшее время вам светит перспектива замены ШРУСов, наконечников рулевых тяг, стоек стабилизатора поперечной устойчивости или троса стояночного тормоза. А может быть, это пора сделать уже сейчас, о чем скажет болтающийся стабилизатор или ШРУС, «дробящий» при проворачивании вывешенного ведущего колеса.

Автомобильные шины. Фото Global Look Press
Автомобильные шины.
Фото Global Look Press

Пока автомобиль висит на подъемнике, полезно покачать и повращать колеса, оценить состояние ступичных подшипников и основных элементов ходовой части. Иногда при таком осмотре обнаруживаются очаги коррозии, наполовину оторванные подкрылки и брызговики, трещины в рычагах подвески, а бывают даже обломанные витки пружин, не проявляющие себя при обычной езде. Может также стать очевидной необходимость ремонта или замены деталей выпускной системы — порой, подварив какой-нибудь кронштейн, удается избежать более серьезных и дорогостоящих работ в дальнейшем. Многое здесь зависит от конструкции конкретной модели, но перечисленные элементарные аспекты актуальны практически для всех машин, какой бы совершенной электроникой они ни были нашпигованы.

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Но вот нехитрая процедура переобувки завершена, и мы получаем летние покрышки, которые можем либо забрать домой, либо оставить на хранение. Но сначала есть смысл осмотреть их на предмет обнаружения повреждений: на внутренней стороне может оказаться грыжа, а в протекторе частенько торчит какой-нибудь гвоздь или саморез. В таком случае не стоит затягивать с ремонтом, хотя если налицо большой износ, покрышки лучше утилизировать, не забыв весной приобрести новые (кстати, неравномерный износ шин часто говорит о нарушенных углах установки колес). Если же вы меняете колеса в сборе, нужно обратить внимание и на состояние дисков, убедившись, что стальные колеса не слишком ржавые, а в легкосплавных нет трещин.

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