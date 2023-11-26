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Санный спорт

Сегодня, 14:05

Саночница Демченко одержала две победы на Кубке России

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Бронзовый призер чемпионата мира по санному спорту Виктория Демченко завоевала две золотые медали в первый день Кубка России в Сочи.

26 ноября были разыграны медали в спринтерских гонках и в экипажах-двойках.

В женском спринте второе место вслед за Демченко заняла София Мазур, третье — Дарья Олесик. В двойках Демченко победила вместе с Олесей Михайленко, серебро досталось Екатерине Фоминой и Полине Григорьевой, бронза — Анастасии Кропачевой и Наталье Коротаевой.

В мужском спринте победителем стал двукратный чемпион мира Семен Павличенко, второе место занял Александр Горбацевич, третье — трехкратный чемпион мира Роман Репилов. В двойках выиграл экипаж Андрея Богданова и Юрия Прохорова, второй результат показали Лев Романов и Владислав Веремеенко, третье место у Станиславуа Мальцева и Дмитрия Халилова.

27 ноября пройдут классические индивидуальные гонки и эстафета.

Источник: ТАСС
санный спорт
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