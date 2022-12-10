Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох стал победителем Кубка мира по санному спорту

Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох стал победителем Кубка мира по санному спорту, который проходит в Уистлере (Канада). 33-летний немец показал результат — 1 минута 39, 619 секунды. Второе место у австрийца Вольфганга Киндля (1 минута 39,653 секунды). Третьим стал итальянец Доминик Фишналлер (1 минута 39, 689 секунды) Санный спорт Уистлер (Канада) Кубок мира Мужчины Одиночка 1. Феликс Лох (Германия) — 1.39,619 (49,798 + 49,821) 2. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.39,653 (49,833 + 49,820) 3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.39,689 (49,860 + 49,829) 4. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.39,867 (49,997 + 49,870) 5. Такер Уэст (США) — 1.39,914 (49,927 + 49,987) 6. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.39,947 (49,997 + 49,950) 7. Нико Гляйршер (Австрия) — 1.40,059 (50,005 + 50,054) 8. Гинтс Берзиньш (Латвия) — 1.40,330 (50,208 + 50,122) 9. Леон Фельдерер (Италия) — 1.40,396 (50,284 + 50,112) 10. Крис Маздзер (США) — 1.40,481 (50,221 + 50,260)