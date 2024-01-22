Участницу трех зимних Олимпийских игр Тамбовцеву дисквалифицировали за допинг

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала на два года за нарушение антидопинговых правил россиянку Анастасию Тамбовцеву (Скулкину), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы IBSF.

По данным источника, срок дисквалификации 41-летней Тамбовцевой истечет 2 октября 2025 года. В пробе россиянки было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин. Тамбовцева пыталась опротестовать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), но он после рассмотрения дела не принял сторону россиянки.

Тамбовцева завершила карьеру в 2014 году. В составе олимпийской сборной России по санному спорту на одноместных санях она участвовала в Олимпийских играх — 2002 и 2006 (санный спорт) и 2010 (бобслей). Россиянка занимала 27-е, 21-е место и 9-е место соответственно.