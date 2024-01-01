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Санный спорт

1 января, 23:25

Российские саночники планируют отправиться на тренировочный сбор в Китай в начале марта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Национальная команда России по санному спорту планирует провести тренировочный сбор на олимпийской трассе Игр-2022 в Китае, сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

«Мы хотим отправиться в Китай на тренировочный сбор после того, как закончится соревновательный сезон, — цитирует Чудинова ТАСС. — Планируется, что сбор пройдет с 4 по 16 марта, все списки мы уже отправили. Кроме основной команды хотим также взять с собой сильнейших юниоров».

Чудинов отметил, что сборная России по бобслею и скелетону, которая в декабре проводила сбор на трассе в Китае, сообщила, что условия для тренировок и проживания были на высоте.

Российские саночники из-за санкций, наложенных Международной федерацией санного спорта (FIL), второй сезон подряд лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FIL.

Источник: ТАСС
Сборная России по бобслею
Сборная России по санному спорту
Сергей Чудинов
санный спорт
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