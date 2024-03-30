Хрисанов выиграл Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в весовой категории до 93 кг

Российский боец Сергей Хрисанов одержал победу на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Единогласным решением судей он победил соотечественника Сергея Романова.

Хрисанов стал победителем «Гран-при» в весовой категории до 93 кг и получил чек на 500 тысяч рублей. Теперь на его счету 7 побед и 2 поражения. У Романова — 24 победы и 7 поражений.

Турнир проходит 29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо». В главном событии вечера российский тяжеловес Виталий Минаков встретится с британцем Оли Томпсоном.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».