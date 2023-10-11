Хрюнов рассказал об ожиданиях от боя между Дациком и Романкевичем

Промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от боя между россиянином Вячеславом Дациком и белорусом Петром Романкевичем.

«Два товарища, которых я назвал бензин и керосин, гонг — это спичка. И мы с вами насмотримся такого, что враги не делают друг другу.

Единоборство — это не выяснение отношений между людьми, которые друг друга ненавидят. Интеллектуальнейшее противостояние людей, которые что-то умеют делать в определенном ритме, в определенных амплитудах. И задача их друг друга не уничтожить, а красиво, технично победить«, — цитирует Хрюнова РЕН ТВ.

Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.