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Бойцовский клуб РЕН ТВ

26 октября, 17:28

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли взвешивание перед турниром

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Участники предстоящего турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли взвешивание перед соревнованиями.

Вячеслав Дацик, который выступит в главном поединке, показал на весах 120 кг, его соперник белорус Петр Романкевич оказался значительно легче (107,4 кг).

Иван Емельяненко продемонстрировал вес 90 кг, его соперник Юрий Рябой — 86,8 кг.

Также в турнире встретятся Вячеслав Василевский и Макс «ВДВ» Федоров. Вес Василевского — 90,3 кг, вес Федорова — 90,9 кг.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо» в пятницу, 27 октября. Начало — в 23.00 (мск).

Источник: РЕН ТВ
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