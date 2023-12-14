Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

14 декабря, 23:45

Валуев заявил, что Шульского ждет нелегкий бой против американца Гаверна

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Депутат Государственной думы Николай Валуев считает, что Павла Шульского ждет сложный бой против американца Джейсона Гаверна в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря.

«Не думаю, что у Павла Шульского будет легкий бой. Потому что крепкий орешек — Гаверн. Хорошо держит удар. Да, уступает по статьям бокса, безусловно. Но там есть опасности, которые могут и Шульского подстерегать», — цитирует экс-боксера РЕН ТВ.

Гаверн и Шульский проведут бой 15 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Всего на турнире в Челябинске состоятся четыре поединка. В главном из них Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1172104-valuev-ne-dumaiu-chto-shulskogo-zhdet-legkii-boi
Джейсон Гаверн
Николай Валуев
Павел Шульский
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Александр Головин признан лучшим футболистом 2023 года в России
Личка напомнил о Шварце и Черчесове. Какие изменения ждут «Динамо» зимой?
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Обвинившая Депардье в сексуальном насилии французская актриса покончила с собой
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Макгрегор готов рассмотреть возможность участия в боксерском поединке