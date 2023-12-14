Валуев заявил, что Шульского ждет нелегкий бой против американца Гаверна

Депутат Государственной думы Николай Валуев считает, что Павла Шульского ждет сложный бой против американца Джейсона Гаверна в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря.

«Не думаю, что у Павла Шульского будет легкий бой. Потому что крепкий орешек — Гаверн. Хорошо держит удар. Да, уступает по статьям бокса, безусловно. Но там есть опасности, которые могут и Шульского подстерегать», — цитирует экс-боксера РЕН ТВ.

Гаверн и Шульский проведут бой 15 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Всего на турнире в Челябинске состоятся четыре поединка. В главном из них Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном.