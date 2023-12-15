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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 16:44

Гукасян и Рамирес прошли взвешивание перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский и американский боксеры Эдгар Гукасян и Джемини Рамирес прошли взвешивание перед поединком на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» , который состоится 15 декабря в Челябинске.

Вес россиянина- 75 кг, у боксера из США — 74,7 кг.

В другом взвешивании российский боксер Павел Шульский оказался почти на 20 кг легче американца Джейсона Гаверна. Весы показали 120,8 кг у американца против 99,8 кг у российского боксера.

В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США. Также на на ринг выйдет еще одна российско-американская пара Игорь Свиридченков и Питер Добсон.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: Известия.ру
Бокс
Джейсон Гаверн
Джемини Рамирес
Кевин Джонсон
Максим Бабанин
Павел Шульский
Эдгар Гукасян
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