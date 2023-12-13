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Дружит с Фьюри, поменял имя в честь Путина и играет на пианино. 5 фактов о Кевине Джонсоне

Отдел единоборств «СЭ»
Кевин Джонсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Что нужно знать о Кевине Владимировиче.

Вечером 15 декабря в Челябинске состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого российский боксер Максим Бабанин встретится с американцем Кевином Джонсоном. Джонсон — известный джорнимен с богатой карьерой — рассказываем об интересных фактах из жизни американца.

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Поменял имя в честь президента России

В 2023 году в жизни Кевина Джонсона произошли серьезные изменения. Он провел несколько поединков в России и подал заявление на получение паспорта РФ, а заодно на смену имени.

«Чтобы сделать комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя, — сказал Джонсон «Известиям». — Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский». Официально паспорт Джонсон пока не получил, но на некоторых зарубежных статистических ресурсах его уже именуют Кевином Владимировичем.

Кевин Джонсон.
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Не только дрался с Фьюри, но и дружит с ним

Цыганскому Королю Кевин уступил единогласным решением судей, но остался с ним в хороших отношениях. «У меня действительно хорошие дружеские отношения со многими британскими бойцами, но особенно с Фьюри, — говорил Джонсон ESBR Boxing. — Много лет назад он, его отец и его дядя — они открыли мне свои двери, свой зал и свой дом, они открывали их для меня много раз. Питер (дядя Тайсона. — Прим. «СЭ») — отличный парень. Моя дружба с Фьюри — это больше, чем просто бокс».

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Открыл боксерский зал в Африке

Пока Фрэнсис Нганну пропагандирует спорт в Африке и пытается привезти на континент турнир PFL, Джонсон начал с малого. Задолго до начинаний экс-чемпиона UFC Кевин рассказал о своем зале в Камеруне, который он открыл в партнерстве с другом.

«У меня новый проект в Камеруне, где я занимаюсь боксом. Мой хороший друг Жак Эоне, он из Камеруна, и мы открываем один из первых боксерских залов в Камеруне, Африка. Я оттуда родом и никогда там не был. А вернуться и помочь коренным народам моей родины — это для меня все, чувак, да! Наш тренажерный зал будет лучшим в Африке!» — говорил Джонсон в 2020 году.

Умеет играть на пианино

Руки Джонсона могут не только бить Дацика и Фьюри, но и играть на пианино. Причем не примитивного «Кузнечика», а композицию R'n'B-певицы Алиши Киз — культовой для США. Судя по ролику, Джонсон действительно знает, что делает, а не просто запомнил комбинацию клавиш.

Его невероятно трудно нокаутировать

Джонсон за карьеру бился со многими топовыми боксерами. Он проводил поединки против Виталия Кличко, Дерека Чисоры, Энтони Джошуа, Кубрата Пулева, Мануэля Чарра, Энди Руиса-младшего, Тайсона Фьюри и других. За 60 поединков Джонсон оказался в нокауте лишь три раза, причем лишь однажды его удосрочил элитный боксер — Энтони Джошуа во втором раунде. В двух других случаях это сделали Петар Милаш и Мартин Баколе.

Бокс
Кевин Джонсон
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