Новый соперник Минеева — легенда Bellator. Карвальо держит рекорд промоушена вместе со Шлеменко

Бразилец побеждал обидчика Шторма и проигрывал Вадиму Немкову.

Вечером 15 сентября в Элисте в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу состоится поединок между российским бойцом Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо. Бразилец станет первым соперником Волжанина с ноября 2022 года, когда Владимир одолел Фернандо Родригеса. Но Карвальо — соперник куда более опасный.

37-летний Рафаэль большую часть карьеры провел в одном из самых престижных ММА-промоушенов мира, Bellator. В лигу Скотта Кокера бразилец попал после девяти побед подряд на старте карьеры, причем восемь из них Карвальо завершил нокаутами, а дальше первого раунда дело заходило только в половине случаев.

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В Bellator Карвальо быстро стал звездой. Дебютировал он с традиционного нокаута в первом раунде, а после еще одной победы получил бой за пояс в среднем весе против американца Брэндона Хэлси, который всего годом ранее задушил Александра Шлеменко за 35 секунд и отобрал у россиянина титул. Карвальо разобрался с Хэлси во втором раунде, после чего провел целых три успешные защиты: дважды с Мелвином Манхуфом и еще раз — против Алессио Сакары. По числу защит в Bellator он делит первое место как раз со Шлеменко.

Но затем последовала череда неудач: Карвальо уступил пояс легендарному Гегарду Мусаси, затем в равном поединке проиграл еще более великому Лиоту Мачиде, после чего победил нокаутера Чиди Нжокуани. Победа над нигерийцем стала для Рафаэля последней в Bellator: после нее он проиграл четыре раза подряд, но в числе соперников были, например, Вадим Немков и Довлетджан Ягшимурадов.

Сейчас Карвальо тренируется в залах Blackzilians и American Top Team, где работает с топовым кикбоксером Тайроном Спонгом, бывшим чемпионом UFC Рашадом Эвансом, а также бойцами UFC Маркосом Рожерио де Лимой и Марсело Гольмом.

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Бой с Минеевым станет для Карвальо дебютным по кикбоксингу, хотя до дебюта в ММА он выступал по тайскому боксу. Несмотря на отсутствие опыта, бразилец не сомневается в своей победе над россиянином.

«Иногда бывает такое, что мы берем какие-то привычки из ММА. Если он это перенесет в кикбоксинг, то я смогу его нокаутировать. Поэтому нужно быть осторожным», — сказал Карвальо РЕН ТВ. Вероятно, боец не в курсе, что Минеев, в отличие от него, имеет обширный опыт в кикбоксинге, и переносить привычки из ММА у него нет необходимости.