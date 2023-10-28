Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 01:15

Дацика отправился в нокаут во 2-м раунде! Рыжий Тарзан не выдержал ударов топового кикбоксера

Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Отдел единоборств «СЭ»
Вячеслав Дацик — Петр Романкевич.
Фото Сергей Лантюхов, Известия
Telegram Дзен
Петр Романкевич проигрывал бой, но оказался выносливее.

Вечером 27 октября в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Вячеслав Дацик встретился с Петром Романкевичем. Поединок прошел по правилам бокса в ММА-клетке по формуле три раунда по три минуты.

Рыжий Тарзан выступил впервые после месяца в зоне СВО. Последний поединок Вячеслав провел против Оли Томпсона в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» и победил нокаутом в первом раунде. Для Дацика поединок с Романкевичем станет уже пятым за 2023 год: ранее он нокаутировал Джеронимо дос Сантоса по правилам К-1, а также уступил решением Кевину Джонсону по боксу и Галымжану Жасланову по ММА.

Шовхал Чурчаев&nbsp;&mdash; Шамиль Галимов. Шовхал Чурчаев, наконец, вышел в клетку и подрался! Но результат получился непредсказуемым

Титулованный белорусский кикбоксер Романкевич в этом году провел два боя и в обоих уступил. Сначала Петр в близком поединке не справился с Иваном Штырковым, а затем проиграл нокаутом Федору Колтуну. Оба боя прошли по правилам кикбоксинга.

В первом раунде Дацик шел вперед и пытался потрясти Романкевича, а белорусский боец пятился и работал джебом. За минуту до сирены Рыжий Тарзан имел шанс финишировать Петра у сетки, но Романкевич спасся после того, как пропустил несколько размашистых апперкотов Дацика.

Во втором отрезке Вячеслав продолжил прессинг и здорово попадал, но при этом у самого Дацика возникали проблемы после любого попадания Романкевича. В результате одной из точных комбинаций Рыжий Тарзан упал на канвас, а на вопрос рефери, готов ли он продолжать, ответил отрицательно. Романкевич победил нокаутом во втором раунде — напор на старте поединка себя не оправдал.

Вячеслав Дацик
Петр Романкевич
2
Обсудить
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА
Медведев в трех сетах победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шовхал Чурчаев, наконец, вышел в клетку и подрался! Но результат получился непредсказуемым