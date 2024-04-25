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Сегодня, 19:19

Абрамова: «На чемпионате Европы очень сильная конкуренция. С каждым боем становится все сложнее»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Россиянка Дарья Абрамова прокомментировала свою победу в полуфинале чемпионата Европы по боксу.

В четверг, 25 апреля, спортсменка оказалась сильнее Анделы Бранкович из Сербии. Поединок проходил в весовой категории до 57 кг.

«На чемпионате Европы очень сильная конкуренция, много титулованных спортсменов. С каждым боем становится все сложнее. Финальный бой будет непростым. В любом случае буду готовить свою тактику с тренерским штабом. Считаю, что отработала в полуфинале на пять баллов. После чемпионата России женская сборная нигде не выступала, но мы были на международных сборах, где получили хороший опыт. Поэтому в Белграде все в отличной форме и готовы побеждать», — сказала Абрамова.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.

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