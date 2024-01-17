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Сегодня, 02:51

Цзю: «Милохин не знает, что такое бокс — это искусство»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Знаменитый российский боксер Костя Цзю считает, что 22-летний тиктокер Даня Милохин решил выйти в боксерский ринг только для хайпа.

«Дане Милохину 22 года, ну о каких перспективах в профессиональном боксе может идти речь? Это все для определенного хайпа. Если бы он хотел заниматься боксом профессионально, то нужно было это делать с рождения. Кто его знает, но в такие вещи и чудеса как с Милохиным я не верю!

Он не знает, что такое бокс — это искусство, которым занимаются с рождения и очень долгое время для достижения профессиональных результатов. Если он хочет чисто «pay for my hype», то это неправильно. Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них. Если Милохин хочет связать себя с профессиональным боксом, то должен заняться усердной подготовкой и нанять правильный тренерский состав. Если Даня проведет один бой и чисто для понтов, то не советую ему идти в бокс», — цитирует Sport24 Цзю.

Поединок Милохина и Аджмала Хана состоится 16 февраля 2024 года в турнире Alpha Fight Series. Бой станет для российского блогера дебютным в боксе.

 

Источник: https://sport24.ru/boxing/news-612682-kostya-tszyu-predostereg-danyu-milokhina-pered-debyutnym-boyem-on-ne-znayet-chto-takoye-boks-tut-ne-proshchayut-oshibok
Бокс
Костя Цзю
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