В ночь на 5 мая состоится боксерский вечер, в рамках которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес проведет защиту титулов WBC, WBO, IBF и WBА с мексиканским боксером-профессионалом Хайме Мунгией. Формат поединка — двенадцать раундов по правилам бокса.

Вечер пройдет в спортивном комплексе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало — в 03.00 по московскому времени. Бой Альварес — Мунгия ожидается не ранее 06.00 мск.

В России официальной трансляции боксерского вечера не будет. Права на показ турнира принадлежат онлайн-сервису DAZN.

27-летний мексиканский боксер в профессиональной карьере имеет рекорд — 43-0. На счету 33-летнего Альвареса рекорд — 60-2-2.