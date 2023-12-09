Поветкин: «Усик мне очень импонирует, но в бою с Фьюри подарка ему не будет»

Поветкин поделился ожиданиями от противостояния между Усиком и Фьюри

Легенда российского бокса Александр Поветкин поделился ожиданиями от противостояния между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Бой (Фьюри против Нганну — Прим. «СЭ») смотрел. Британец вышел на расслабоне, скорее всего, особо не готовясь. Элемент шоу был, зарабатывание денег. Но Фьюри далеко не дурак, неслабый, неудобный и духовитый боксер. Хотя Усик мне тоже очень импонирует, сильный боксер, но подарка ему однозначно не будет. Фаворита назвать не берусь», — сказал Поветкин журналистам после конгресса IBA в Дубае.

Фьюри и Усик сразятся 17 февраля на вечере бокса в Саудовской Аравии.

В последнем поединке Фьюри судейским решением победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.