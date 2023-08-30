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Сегодня, 11:30

Шлеменко: «Россия сейчас не интересна мировому сообществу»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (63-15) прокомментировал желание Федора Емельяненко (40-7) подраться по правилам бокса против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

«Хайповая история. Не знаю, были ли какие-то переговоры или нет. На самом деле это старый трюк, которым пользуются все. Хочешь что-то заявить… Вспомним Владимира Хрюнова, он говорил про бой Тайсона и Сергея Харитонова, что он уже почти договорился с Майком. Ну это же были сказки. А люди ведутся, верят.

Я не понимаю, зачем это нужно Майку Тайсону. Вот честно, я не понимаю. Я не говорю, что Федор не дотягивает до его уровня, ни в коем случае, поймите правильно, я говорю о ситуации. Россия сейчас не интересна мировому сообществу, она находится под санкциями… Я не понимаю, как это организовать… Мне кажется, есть более интересные бои. Майк Тайсон с Джейком Полом», — сказал Шлеменко в подкасте Григория Дрозда.

Ранее Емельяненко в интервью The MMA Hour заявил, что он хотел бы подраться с Майком Тайсоном.

Александр Шлеменко
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
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